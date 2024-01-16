習近平談統戰 發展台「愛國統一力量」

中共黨刊「求是」今將發表中共總書記習近平談統戰工作的文章，其中涉台方面，他表示要發展壯大台灣「愛國統一力量」，反對台獨分裂行徑，推進完全統一。

新華社報導，今出版的「求是」雜誌將發表習近平談論統戰文章。涉台方面稱，「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂行徑，推進祖國完全統一」。

針對不同民族和信仰群體，文章提到，要推動各民族堅定對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義」的高度認同；堅持「宗教中國化」方向。民企方面，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長是重大經濟問題，「也是重大政治問題」。要促進民營經濟高質量發展，引導非公有制經濟人士做「合格的」中國特色社會主義事業建設者。

台灣大選後北京對台政策受關注。香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年認為，要慎用「經濟制裁」，應把台獨政客跟台灣老百姓分開來，把台獨政治人物跟一般政客分開。「台灣意識」也不必然等於台獨。他提出，一方面提升對台獨的打擊力度和定向精準度，另方面，只要台灣任何政黨、勢力、團體、人民認同「一個中國」原則，就對其推動精準的單邊開放。