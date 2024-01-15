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諾魯與台斷交轉投大陸 國台辦：對正確抉擇表示讚賞

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
就諾魯宣布與我斷交，轉投中國大陸，大陸國台辦發言人陳斌華15日回應說，我們（陸方）對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示讚賞。記者陳政錄／攝影
就諾魯宣布與我斷交，轉投中國大陸，大陸國台辦發言人陳斌華15日回應說，我們（陸方）對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示讚賞。記者陳政錄／攝影

台灣2024總統大選剛剛結束，太平洋島國諾魯（Nauru）15日即宣布與台灣斷交，並聲明將遵守「一個中國原則」，尋求與中國大陸恢復全面外交關係。中國大陸國台辦發言人陳斌華15日傍晚回應表示，我們（陸方）對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示讚賞。事實一再證明，堅持「一個中國原則」是人心所向、大勢所趨。

陳斌華說，「世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分」，這是歷史和法理的事實，也是國際社會普遍的共識。

他表示，我們（陸方）對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示讚賞。事實一再證明，堅持「一個中國原則」是人心所向、大勢所趨。

在此之前，大陸外交部發言人也已回應表示，中方對諾魯政府決定表示讚賞和歡迎，「一個中國原則」是人心所向，大勢所趨。「中國願同（和）諾魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。」

對於諾魯今天突然宣布與我斷交，在下午的記者會上，我外交部次長田中光形容諾魯是突擊式與我方斷交，時間點耐人尋味，並指在今天台灣時間上午11時45分，對方已不願意接見我國大使，心意已決。他還透露，去年已經掌握情資，中國大陸積極接觸諾魯政要，以經濟利益誘使該國轉向。

諾魯 斷交

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