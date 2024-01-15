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回應台灣大選 陸外交部：台灣必將回歸祖國懷抱

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧15日表示，「中國終將完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。」（路透）
大陸外交部發言人毛寧15日表示，「中國終將完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。」（路透）

針對我外交部門表示，大陸就台灣選舉發布的有關答問重談台灣問題是中國內政等謬論不符合國際認知和兩岸現狀。大陸外交部發言人毛寧15日表示，中國終將完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。

毛寧表示，「台灣地區」選舉是中國的地方事務。 不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，都改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。

毛寧重申北京當局對於兩岸關係的論述稱，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分。 80年前，中、美、英三國發表《開羅宣言》，明確規定「把日本所竊取的中國領土台灣歸還中國」。 此後，1945年中美英蘇聯合發表的《波茨坦公告》第八條規定「《開羅宣言》條款必將實施。 日本則接受《波茨坦公告》，宣布無條件投降。 這一系列具有國際法律效力的文件奠定了台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。

毛寧強調，儘管海峽兩岸尚未統一，但中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實也從未改變。 這就是台海問題的真正現況。 中國終將完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。

毛寧 日本

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