快訊

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

陸學者：賴清德能勝出，「中國因素」起重要作用

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
對於賴清德得以在這次大選勝出，旅美大陸政治評論員鄧聿文認為，「中國因素」具有重要作用。記者胡經周／攝影
對於賴清德得以在這次大選勝出，旅美大陸政治評論員鄧聿文認為，「中國因素」具有重要作用。記者胡經周／攝影

針對台灣這次大選結果，旅美大陸政治評論員鄧聿文指出，對於賴清德選勝的原因，人們可以從不同角度分析。然而，有一點要注意：中國因素，即台灣多數選民特別是綠營選民對中國的恐懼，可能為他們把票投給賴起了重要作用。

鄧聿文15日在美國之音撰文指出，台灣這次選舉，國民黨猛打民進黨的弊案，包括高端疫苗的「黑幕」問題，賴清德本人的老宅違建、民進黨立委的自拍和偷錄等。但為什麽多數選民尤其是綠營基本盤還把票投給了賴，就值得細細琢磨。

鄧聿文認為，綠營選民最後把票投給賴清德，不是他們容忍民進黨的弊案，而是在他們看來，只有賴才能確保台灣不被中國「併吞」，免受大陸專制制度的侵襲，而對侯友宜和柯文哲，他們可能就沒有這種信心。

文章稱，兩岸在過去十幾年的漸行漸遠以致現在多數台灣人，不認同自己的中國人身分，總根子在於中國的專制體制。

「在兩岸交流的2、30年裡，台灣人意識發酵壯大，成為主流民意，尤其是40歲以下的中青年，絕大多數不認為自己是中國人。很多外省二代特別是三代已經完成了身分轉變。」

對於為何兩岸交流越密切，台灣人的身分認同反而越強烈，鄧聿文說，「原因就出在，正是交流的頻繁讓台灣人認識到兩岸政治制度和政治生態的迥異，擔憂中國會借著龐大的體量，在兩岸交流中變得強勢，台灣抵擋不住中國專制體制的侵襲，從而汙染台灣的政治生態，破壞台灣的民主制度和生活方式。」

鄧聿文認為，要想台灣主流民意認同中國，唯一的可能路徑，是中國大陸必須變革，成為一個真正的民主共和國，如此兩岸和平統一或許還有一線希望。

台灣人 賴清德 民進黨

延伸閱讀

施明德辭世 賴清德指示民進黨全力協辦後事

施明德辭世 賴清德哀悼：智慧勇敢的政治家

選後醞釀罷免侯友宜？ 吳敦義：賴清德不是盼朝野團結

立法院朝小野大 路透：賴清德可能面臨艱辛處境

相關新聞

連續34年 陸外長開年首訪非洲

十三至十八日中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅應邀訪問埃及、突尼西亞、多哥及象牙海岸。這是中國外長連卅四年新年首訪非洲...

男子舉報妻出軌國企領導十年、流產兼染性病 官方通報調查結果

山東一名男子曾公開實名舉報，妻子出軌國企領導，並指控二人保持不正當關係長達十年，以及妻子「兩次為領導流產，感染HPV病毒」…

陸學者：民進黨當局敢宣布台獨 結果就是「武統」

在台灣13日大選結果揭曉後，中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心執行主任王文接受英國廣播公司（BBC...

陸學者：賴清德能勝出，「中國因素」起重要作用

針對台灣這次大選結果，旅美大陸政治評論員鄧聿文指出，對於賴清德選勝的原因，人們可以從不同角度分析。然而，有一點要注意：中...

正訪問埃及 王毅指台獨是一條「死路」：台灣從來不是一個國家

台灣大選後，正在埃及訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅14日在開羅表示，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是！...

台灣大選落幕…美國祝賀「期待合作」 引發大陸外交部強烈不滿

美國國務院在台灣選後發出賀電，表示期待與賴清德及台灣各政黨領袖攜手合作，一同追求共同的利益和價值。對此，大陸外交部14日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。