針對台灣這次大選結果，旅美大陸政治評論員鄧聿文指出，對於賴清德選勝的原因，人們可以從不同角度分析。然而，有一點要注意：中國因素，即台灣多數選民特別是綠營選民對中國的恐懼，可能為他們把票投給賴起了重要作用。

鄧聿文15日在美國之音撰文指出，台灣這次選舉，國民黨猛打民進黨的弊案，包括高端疫苗的「黑幕」問題，賴清德本人的老宅違建、民進黨立委的自拍和偷錄等。但為什麽多數選民尤其是綠營基本盤還把票投給了賴，就值得細細琢磨。

鄧聿文認為，綠營選民最後把票投給賴清德，不是他們容忍民進黨的弊案，而是在他們看來，只有賴才能確保台灣不被中國「併吞」，免受大陸專制制度的侵襲，而對侯友宜和柯文哲，他們可能就沒有這種信心。

文章稱，兩岸在過去十幾年的漸行漸遠以致現在多數台灣人，不認同自己的中國人身分，總根子在於中國的專制體制。

「在兩岸交流的2、30年裡，台灣人意識發酵壯大，成為主流民意，尤其是40歲以下的中青年，絕大多數不認為自己是中國人。很多外省二代特別是三代已經完成了身分轉變。」

對於為何兩岸交流越密切，台灣人的身分認同反而越強烈，鄧聿文說，「原因就出在，正是交流的頻繁讓台灣人認識到兩岸政治制度和政治生態的迥異，擔憂中國會借著龐大的體量，在兩岸交流中變得強勢，台灣抵擋不住中國專制體制的侵襲，從而汙染台灣的政治生態，破壞台灣的民主制度和生活方式。」

鄧聿文認為，要想台灣主流民意認同中國，唯一的可能路徑，是中國大陸必須變革，成為一個真正的民主共和國，如此兩岸和平統一或許還有一線希望。