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男子舉報妻出軌國企領導十年、流產兼染性病 官方通報調查結果

香港01／ 撰文：孫聖然
山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理王立君。（網上圖片）
山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理王立君。（網上圖片）

山東一名男子曾公開實名舉報，妻子出軌國企領導，並指控二人保持不正當關係長達十年，以及妻子「兩次為領導流產，感染HPV病毒」，事件一度引發廣泛關注。

當局其後成立調查組，並於周五（1月12日）公布結果證實，涉事二人存在違反生活紀律問題，已分別進行撤職、調崗等處分。

據早前報導，去年11月7日，山東一名男子在社交平台發文，公開揭露妻子長期出軌國企領導，並稱已向山東省紀委監委遞交相關證據。「我是銀泰黃金股份有限公司董事、財務總監張某的合法老公，現公開舉報山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理王某（王立君），與我妻子權色交易，長期保持不正當性關係等違紀違法問題。」

該男子還稱，「兩人自2011年起就長期存在不正當性關係，張某2013年、2019年兩次為王某流產，2021年還曾感染HPV16+，該病毒主要為性傳染病，俗稱尖銳濕疣。張某還曾購買一套公寓作為兩人約會場地。兩人在2023年10月份還有出軌行為。」王立君更利用手中權力與張某進行權色交換。

事發後，山東省紀委監委會同山東黃金集團成立聯合調查組。並於1月12日通報調查結果：經查，王立君存在違反中央八項規定精神和廉潔紀律問題。王立君、張某存在違反生活紀律問題。未發現二人在山東黃金集團併購銀泰黃金過程中存在違紀違法問題。

通報還指，根據黨規黨紀有關規定，給予王立君撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予張某黨內嚴重警告處分，調離崗位。

公開資料顯示，山東黃金集團成立於1996年，黃金產量、資源儲備、經濟效益、技術實力、智能化水平及人才優勢均居全國黃金行業前列。集團現為世界黃金協會正式會員，2019年、2020年，黃金產量連續兩年位列全球黃金企業第10位，成為全球黃金領域具有重要影響力的標誌性企業。

而銀泰黃金股份有限公司，2022年公司礦產金產量在全國黃金上市公司中排名第七位，實現淨利在全國黃金礦業上市公司中排名第四位。公開資料顯示，2022年，山東黃金與銀泰黃金控股股東及實控人簽訂協議，收購銀泰黃金20.93%股份，以取得其控制權。

延伸閱讀：

男子公開舉報妻子出軌國企領導長達十年 期間兩次流產、感染HPV

廣西女實名舉報國企董事長強姦未遂 紀委監委介入

文章授權轉載自《香港01》

出軌 HPV

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