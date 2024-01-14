選後看兩岸 專家：目前是台北和北京最好的對話時機

匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南表示，目前是台北和北京最好的對話時機，希望看到兩岸春暖花開的契機。兩岸應該在不預設前提、平等對話原則下，展開一點五軌、二軌的對話，更應展開在政府授權下的兩岸事務性協商。

譚耀南14日上午在國策院舉辦的「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會上表示，三黨都宣稱是「小贏」，這是台灣民主的勝利。選後，要如何面對新的中美台關係，三黨應有共識。

譚耀然表示，唯有台灣內部形成共識後，對朝野形成壓力，才會對藍綠白有所影響。形成共識的過程，民眾和政治人物同時擁有共識的榮耀感，才會對朝野三黨形成壓力。例如，賴清德在選擇閣員的考量、2月初的立法院院長選舉，三黨如何協商，讓台灣社會獲得最大的利益。

他指出，馬英九前總統受德國之聲訪談時失言，是國民黨無法切割的。選前兩天、三天的民調都顯示，藍綠因該事件有三到五個百分點的差距，約50萬票從侯移到了柯。從總統選舉結果看，綠贏藍和馬事件有很密切的聯繫。國民黨政治人物接近北京的談話，讓部分選民改變了支持者。