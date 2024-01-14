學習當年遭策反國民黨艦艇、如何在台海戰役取勝 共軍對台示警意味濃

台灣13日大選結束後，中共解放軍動向備受關注。解放軍東部戰區微博13日傍晚發布消息一則消息稱，該戰區海軍某導彈快艇大隊近日「推動主題教育走時走深」，值得注意的是，這組圖文訊息顯示，該大隊正在學習的是當年叛變的國民黨海軍艦艇，如何在隨後的台海戰役中獲勝。有分析認為，這對台示警意味濃厚。

在解放軍東部戰區這則微博下方，有大陸網友留言稱，「準備戰鬥」、「解放台灣」、「我們能武統嗎？」。

東部戰區13日發布的「推動主題教育走實走深」這則圖文，第一張相片中有數名共軍官兵站在一幅壁畫前，而畫中艦艇舷號為「414號軍艦」。另一張相片，牆上可見「頭門山」幾個紅色大字。

根據百度百科上訊息，「頭門山海戰英雄炮艇」是指中國人民解放軍海軍414炮艇。此艇原為國民黨海軍的江防炮艇，1949年隨國民黨海軍第二艦隊「起義」（叛變）。1951年6月23日夜間，該艇在浙江省頭門山海域執行護漁護航任務中擊沉、擊傷國民黨軍艦艇各1艘，保護了900多艘漁船和3艘貨船的安全，被授予「頭門山海戰英雄炮艇」榮譽稱號。

「頭門山海戰英雄炮艇」現收藏於中國人民革命軍事博物館。

此外，解放軍東部戰區14日發布一組題為「直擊東部戰區練兵備戰現場」的圖文稱，「近日，東部戰區空軍某部組織官兵開展刺殺對抗訓練。他們採取分解練習、講解示範、分組比拚等方式科學組訓，進一步提升官兵實戰技能，培育英勇頑強的戰鬥作風。」