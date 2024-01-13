因應台灣選舉結果 大陸國台辦挑燈夜戰
台灣2024總統大選結果13日晚間出爐，由民進黨候選人賴清德勝出，為關注台灣選舉，兩岸主管部門均挑燈夜戰，其中，位於北京廣安門的大陸國台辦辦公大樓，晚間六時後仍燈火通明，一直持續到深夜十一時許仍有車輛進出，顯示重視程度。對於選舉結果，國台辦也已在晚間十點多發表聲明，稱民進黨並不能代表島內（指台灣）主流民意。
往屆台灣總統大選投票日，國台辦均全程緊盯，加班至深夜，駐北京台媒也會前往位於廣安門的國台辦辦公樓下傳達室，掌握陸方第一時間回應，過去藍營勝選時，國台辦發言人甚至會出面講話，但2016、2020年，國台辦發言人均未出面，但仍維持挑燈夜戰的傳統。
以今年為例，記者晚間六時許抵達國台辦辦公樓，整棟建築燈火通明，不時有車輛進出，一直到國台辦晚間十點多發表聲明後，仍有兩、三個樓層未熄燈，並仍有車輛進出。另，有別以往，今年國台辦開放新聞發布廳供記者發稿。
據大陸國台辦晚間在現場提供的紙本答覆，題為「國務院台辦發言人評論台灣地區選舉結果」。
據聲明，大陸國台辦發言人陳斌華 13日晚就台灣地區選舉結果表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內（指台灣）主流民意。台灣是中國的台灣。這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。
陳斌華說，我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之意志堅若磐石。我們將堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言