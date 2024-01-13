賴清德勝選感言 台學者：北京不會有好的回應

民進黨籍總統候選人賴清德以40%左右得票率勝選，在國際記者會上發表勝選感言，不少地方觸及兩岸論述，而學者對此分析解讀，「北京不會給予好的回應」，因為賴清德相關的說法當中，完全沒有北京希望的任何要素。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢13日晚間指出，賴清德勝選感言直接提「中國」，他並不認為北京會給予比較正面的回應。王信賢指出，他認為賴清德的勝選感言，北京會「非常不滿意」，因為裡頭完全沒有北京希望的任何一個要素，包括賴清德只提「中華民國憲政體制推動兩岸事務」，但北京看此事看的是「政治基礎」與「政治定位」，賴的談話並未回答這個議題。

同時，賴清德在國際記者會提到「蔡英文總統八年來不斷提出善意，很可惜中國沒有給予回應」，王信賢直言，北京絕對不會這樣子解讀，「即使是沒有法理獨立，可是你有沒有做出一些遠更遠離中國或中華文化的事實？」，尤其是在文化上面，大陸國台辦已經認為連賴清德的文化政策提出台灣文化基本法都叫台獨了。

此外，賴清德雖然允諾維持蔡英文路線，但蔡總統去年國慶演說重新提到的「歷史事實」，這次勝選感言並未出現，王信賢分析，蔡英文就任以來提過的論述很多，「九二」（歷史事實）或者兩岸人民關係條例，應該比中華民國憲政體制更加接近北京要的。他直言，與蔡英文相較，賴清德「離北京又更遠」。

他並分析，賴清德勝選意味著民進黨執政要拉長為12年，對北京有兩個重要意義，第一是「三個寄希望」（寄希望於台灣當局、寄希望於台灣人民、寄希望於自身發展），恐怕對北京來講，找不到要怎麼樣寄希望；再者，如果中共總書記習近平在21大連任，這20年裡有16年以上兩岸關係不好，對北京來講會有一些衝擊。如果把台灣選舉結果當作非常重要的指標，「其實已經非常明顯」，可能會判定是民進黨「長期執政」。

王信賢認為，北京在宣傳上可能會強調，「非綠有六成得票率，台灣民眾基本上還是反獨，只是因為反獨勢力分裂」，此外民進黨在立法院的絕大多數席位，也退回到席次大減，也代表台灣人民選擇希望有人制衡民進黨台獨路線。這可能是北京安撫其民意的說法。

接下來北京會如何做？王信賢認為，文攻武嚇不可避免，文攻例如是人民日報、新華社發評論員文章；武嚇則是海峽中線以東的軍事活動一定會非常的頻繁，甚至可能進入鄰接區20海浬。至於會否有大規模演習，或將取決於賴清德方面的後續言行。經濟上，ECFA可能會在紡織、鋼鐵、汽車等產業「加碼」，另一隻手也會強化，尤其是強化「吸引」的部分。

王信賢提醒，對於「法理戰」恐怕得有所準備。因為大陸人大常委會現在的立法權力變大，可能不一定是關於「反分裂國家法」的的第八條的修法或者是施行細則，也有可能涉及最近汪毅夫提到的，屬於「比較軟的」，透過法律的形式表現出來。

王信賢還提到，賴清德的講話，美國可能還是多少會持續施加給賴壓力，希望他在勝選一直到520之間，至少要有一些讓向美國所希望的方向或北京所希望的方向「稍微再挪動幾步」，「我覺得美國的態度應該會這個樣子」。

至於北京跟賴清德兩方面是否會尋求管道接觸？王信賢認為北京對於520就職演說前的管控「只要是有效應該都會做」，「不然未來四年怎麼過？」。但他直言，恐怕不會比2016年更好（未完成的答卷），因為去年中台辦負責人就以「不折不扣的台獨分子」、「恬不知恥」談論賴清德，要共產黨很快改變「定性」其實有點困難。