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美中AI專家傳兩度密會 英媒：罕見合作跡象

中央社／ 台北13日電

英媒報導，美中雙方去年7月和10月曾兩度在瑞士日內瓦舉行有關AI安全的會議，參與者包括OpenAI、Anthropic和Cohere等美國相關企業代表，以及來自北京清華大學等的中國AI專家。

英國金融時報11日引述多名消息人士作了上述報導。報導形容，在全球兩個大國在AI和量子計算等尖端科技領域搶奪主導權之際，這些此前未被報導的會談是「中美合作的罕見跡象」。

報導說，儘管美國政府一再限制中國，例如禁止輝達 （NVIDIA）等公司對中國出口開發先進AI軟體所必須的高性能晶片，但考慮到AI對人類的潛在生存風險，AI安全議題已成為兩國技術開發者共同關切的問題。

一名出席會談人士表示，「若這些參與者沒有達成一致，我們就無法圍繞AI的安全和一致性制定國際標準。如果他們同意，就更容易把其他人也拉到一起」。

會談中，中美雙方的AI專家討論了參與技術合作的領域以及更具體的政策建議。

去年7月，聯合國安理會曾就人工智慧的潛在威脅召開首次會議；去年11月，英國也舉行了首屆全球人工智慧安全峰會。美中專家為上述兩次會議提供了重要建議，焦點集中在如何將AI系統與每個社會的法律法規、規範和價值觀保持一致。

參與談判的代表說，會談是在美國白宮以及中、英政府官員知情的情況下安排的。對此，白宮方面拒絕置評；OpenAI則證實其全球事務團隊一名成員參加了日內瓦會談；Anthropic和Cohere拒絕就其參與會談發表置評；北京清華大學方面也沒有回應。

據報導，來自北美地區的AI組織科學家和政策專家以及北京清華大學和其他中國政府所支持的機構代表也出席了會議。字節跳動、騰訊和百度等中國AI相關企業以及谷歌旗下AI企業DeepMind則未參加。

會談由總部設在塞浦路斯的私人調解組織ShaikhGroup召集。

去年8月，中國官方發布的「生成式人工智能服務管理暫行辦法」正式施行，是中國首個針對生成式人工智慧產業的規範性政策，也是全球首部人工智慧生成內容管理辦法。去年11月，中美元首舊金山會晤後，同意建立人工智慧政府間對話機制。

北京 美國

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