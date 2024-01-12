選前提美台F-16戰機軍售 陸國防部：堅決粉碎台獨

2024台灣總統大選前一天，中國大陸國防部突然就已揭露多時的美國軍售案做出回應。據中國大陸國防部官方公眾號，12日下午，中國大陸國防部發言人張曉剛就近期涉軍問題發布消息，其中，對於台灣的F-16戰機升級計畫，張曉剛說，解放軍時時刻刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

據大陸國防部消息，有記者提問，「據報導，台灣現役140架F-16V block 20戰機已全部升級，2026年前還要向美採購66架F-16V block 70戰機。 請問對此有何評論？」

張曉剛回應說，民進黨當局為一己私利，花台灣老百姓血汗錢買美國武器，無法阻擋祖國完全統一大勢，只會將台灣推向兵兇戰危的險境。

他說，解放軍時時刻刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

據了解，我國軍為提升空中戰力，自2012年起執行「鳳展專案」，由美商洛馬公司與漢翔及合作，將F-16 block20戰機升級為「F-16V」，據漢翔發布訊息，去年12月19日，已將141架同型機（現存140架）升級完畢。升級工作結案後，我空軍還透過美台軍購，預計2026年前獲得66架F-16V block 70戰機。

此外，張曉剛還就第17次中美國防部工作會晤等議題做出回應。他說，中方對發展中美兩軍關係的態度是一貫的、明確的，那就是在平等和尊重的基礎上展開交流合作，推動建構健康、穩定、可持續的兩軍關係，希望美方樹立正確對華認知，尊重中方核心利益和重大關切，切實與中方相向而行，共同把兩國元首舊金山會晤重要共識落實。

就美官員稱，去年十月以來中美兩軍未再發生重大艦機危險接近事件。他說，中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機跑到中國家門口滋事挑釁，在中國周邊海空域進行長時間、大範圍、高頻度的抵近活動。

張曉剛說，中國軍隊依法依規進行反制，有關行動正當合理、專業克制。 美方需要做的是，停止一切危險挑釁行徑，嚴格約束一線兵力活動，這才是避免海空意外事件的根本之策，這才能夠切實為推動兩軍關係健康穩定發展創造有利條件。

年初美菲南海聯合巡航期間，解放軍南部戰區也組織演訓，張曉剛表示，菲方拉攏個別域外國家在南海搞所謂的「聯合巡航」，不過是想藉助外部勢力在南海滋事攪局，只會推高南海緊張局勢，破壞地區和平穩定。 我們敦促菲方打消投機冒險心理，停止不負責任的渲染炒作。 中國軍隊將保持高度警戒，繼續採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。