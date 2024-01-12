陸外交部：中方斡旋促推 緬北武裝組織與軍政府達成停火協議

大陸外交部發言人毛寧12日表示，在中方的斡旋和促推下，緬軍同果敢、德昂、若開等三家緬北少數民族地方武裝組織代表在雲南昆明舉行和談，並達成正式停火協議。

大陸外交部12日召開例行記者會，毛寧表示，今年1月10日至11日，在中方的斡旋和促推下，緬軍同果敢、德昂、若開等三家緬北民族地方武裝組織代表在中國雲南昆明舉行和談，並達成正式停火協議。

她指出，雙方同意立即停火止戰，軍事人員脫離接觸，相關爭端和訴求透過和平談判方式解決。雙方承諾，不損害中方邊民和在緬項目人員的安全，雙方並就停火安排等其他事宜進行了協商。

毛寧表示，保持緬北停火和談勢頭，符合緬甸各方利益，也有助於維護中緬邊境地區和平穩定。

她強調，中方希望緬甸相關各方認真落實業已達成的停火協議，彼此保持最大克制，繼續透過對話協商解決問題，共同推動緬北和平進程取得進展。中方願繼續為此提供力所能及的支持和幫助，發揮建設性作用。

路透稍早引述緬甸北部少數民族武裝組織德昂民族解放軍（TNLA）一名領導人消息稱，緬甸地方武裝「三兄弟聯盟」已同緬甸軍政府達成停火協議，這場和談由大陸外交部亞洲事務特使鄧錫軍促成。

這波衝突始於2023年10月底，緬甸國防軍在緬甸北部多個地區遭到緬甸果敢民族民主同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍襲擊。這三個組織被稱為「三兄弟聯盟」，它們成功控制緬甸北部和西部各邦靠近中國大陸邊境的幾個軍事哨所和城鎮。

三兄弟聯盟今年1月稱，已控制靠近緬中邊界的果敢首府。雙方衝突也影響鄰近邊境的大陸居民，一枚炮彈1月3日落入雲南臨滄市鎮康縣南傘鎮一街道，造成5人受傷。大陸外交部4日表示，已向相關方面提出嚴正交涉，將採取必要措施維護本國公民生命和財產安全。

而後，大陸外交部副部長孫衛東4日至6日訪問緬甸，拜會軍政府，雙方同意共同維護中緬邊境和平穩定。當時鄧錫軍、中國駐緬甸大使陳海亦出席。