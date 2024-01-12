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陸地位最高台籍人士張克輝逝世 享壽96歲

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸全國政協前副主席張克輝昨在北京逝世，享耆壽九十六歲。港媒形容他是迄今在大陸政治地位最高的台灣人。圖為他多年前在北京受訪。 （新華社）
大陸全國政協前副主席張克輝昨在北京逝世，享耆壽九十六歲。港媒形容他是迄今在大陸政治地位最高的台灣人。圖為他多年前在北京受訪。 （新華社）

大陸全國政協前副主席張克輝昨天下午在北京逝世，享耆壽九十六歲。

全國政協副主席在中共政壇屬於「副國級」高官，但並非擁有實權的職位，象徵意味較濃。

香港媒體曾形容張克輝，是迄今在中國大陸政治地位最高的台灣人。

中共官方新華社評價他是「著名的社會活動家，台灣民主自治同盟的傑出領導人」。

張克輝一九二八年出生於台灣彰化，一九四八年到廈門大學讀書，在校期間加入中共地下組織，後參加解放軍，加入中共，長期在福建工作。一九九一年當選為中華全國台灣同胞聯誼會（全國台聯）會長，曾任國台辦副主任。一九九七年當選為台灣民主自治同盟中央委員會主席，曾任第九屆、十屆大陸全國政協副主席。

張克輝在一九九三年和二○○九年，曾兩度返台訪問。他也是一位作家，作品包括小說「農民」、文集「海峽心．兩岸情」、電影劇本「台灣往事」和「尋找」（後改拍成電影「雲水謠」）等。

另根據北京人士透露，張克輝身體狀況不佳已有很長時間，近幾年很少露面，他長期在住家和醫院中度過。

中共 北京 電影

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