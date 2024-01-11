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阿根廷外長與我代表會談？北京：阿方已主動澄清「奉行一中原則」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北京方面強調，阿根廷已經主動跟北京澄清，阿國外長與我駐阿大使謝妙宏的會談「是不實炒作」。圖為謝妙宏2023年10月主持國慶酒會。（圖／取自駐阿根廷台北商務文化辦事處官網）
北京方面強調，阿根廷已經主動跟北京澄清，阿國外長與我駐阿大使謝妙宏的會談「是不實炒作」。圖為謝妙宏2023年10月主持國慶酒會。（圖／取自駐阿根廷台北商務文化辦事處官網）

近日傳出，我駐阿根廷代表謝妙宏大使與阿根廷外交部長會談的消息，不過大陸外交部表示，阿根廷已經主動跟北京澄清「這是不實炒作」，且阿根廷方面已重申新政府「將繼續堅定奉行一個中國原則」。

阿根廷新總統上任後，是否與北京關係生變，一直備受矚目，近日傳出，2023年12月26日我駐阿根廷台北商務文化辦事處代表謝妙宏大使與阿根廷外長蒙迪諾（Diana Mondino）會談，也是阿根廷首次有外長突破「一個中國立場」與我方進行政府間聯繫。

就此，大陸外交人毛寧11日表示，「我注意到相關報導，阿根廷方面已經主動向中方澄清，這是不實炒作，並且重申阿根廷新政府高度重視阿中關係，將繼續堅定奉行一個中國原則。阿根廷外交部也向當地媒體做出了澄清」。

毛寧再次強調，台灣是中國的一部分，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識。「中國和阿根廷建交50多年來，阿根廷歷屆政府均恪守一個中國原則，中方願同阿根廷方面一道，不斷深化兩國政治互信，推動中阿全面戰略夥伴關係穩定發展」。

目前確實並沒有任何官方消息證實謝妙宏與蒙迪諾會談，但是值得一提的是，在去年12月27日，大陸駐阿根廷大使王衛在阿根廷媒體「金融界報」發表文章「如何正確看待台灣問題」強調雙方建交50多年來，大陸堅定支持阿根廷對福克蘭群島主權的正當要求，阿根廷堅定恪守一個中國原則，雙方互利合作成果惠及兩國人民，「相信正直友好的阿根廷人民一定能夠理解、尊重中國人民維護兩岸關係和平發展、實現國家統一的真誠願望」。

不過，台北方面與阿根廷的關係確實有所進展，2023年10月24日，暌違8年的「第9屆台阿經濟聯席會議」舉行，中華民國國際經濟合作協會（CIECA）與阿根廷全國商業總會（CAC）重啟台阿產業界交流。

阿根廷 外交部 北京 毛寧

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