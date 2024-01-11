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連續34年慣例…陸外長年初首訪 王毅13日將訪問非洲4國

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅將出訪非洲，承繼34年來傳統，並繼續到中南美洲訪問。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外長王毅將出訪非洲，承繼34年來傳統，並繼續到中南美洲訪問。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸外長每年年初的訪問選擇非洲，已經是連續34年的慣例，2023年7月回鍋擔任大陸外長的王毅將於13日啟程訪問非洲四國，之後再轉往中南美洲訪問兩國。

大陸外交部發言人毛寧11日宣布，王毅13日至18日應邀訪問埃及、突尼西亞、多哥、象牙海岸。之後王毅將於1月18日至22日應邀訪問巴西、牙買加。

相較於2023年1月9日至16日，時任大陸外長秦剛應邀訪問衣索比亞、加蓬、安哥拉、貝寧、埃及和非盟總部、阿盟總部。這次重複的國家有埃及。

而秦剛2023年1月11日在非洲會見記者時強調，沒有非洲的和平與發展，就沒有世界的穩定與繁榮。非洲需要的是團結合作，而不是陣營對抗，任何國家、任何人都沒有權力強迫非洲國家選邊站隊。

秦剛當時說，「非洲應該是國際合作的大舞台，不是大國博弈的角力場。如果有競爭，那就比一比誰為非洲和平發展、誰為非洲爭取國際治理議程中更大代表性和發言權做的實事更多」。他指出，無論哪個國家，只要他們真心誠意幫助非洲實現和平與發展，我們都樂見。

大陸國家主席習近平2023年8月曾到訪南非並主持中非領導人對話會，他強調自己2013年擔任大陸國家主席後，首次出訪就來到非洲，提出「真實親誠對非政策理念」。

他呼籲中非雙方要同心協力，為實現各自發展願景創造良好環境。要共同推動建立公正合理的國際秩序，旗幟鮮明反對殖民主義遺毒和各類霸權主義行徑，堅定支持彼此維護核心利益，理直氣壯堅持發展中國家的正義主張。

習近平當時還預告，2024年將在大陸舉辦下一屆中非合作論壇會議，「再一次共商未來發展大計」。

非洲 秦剛 王毅 毛寧

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