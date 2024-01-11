共管選後台海局勢？劉建超向白宮國安官員闡述中方對台立場

針對台灣周六大選後的台海局勢，中美已積極著手進行控管？中共中央對外聯絡部部長劉建超當地時間10日會晤白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer），中聯部周四上午發布新聞稿稱，雙方就中美關係和國際地區問題交換意見，劉建超闡述了中方在台灣、南海等問題上的立場。

新聞稿還表示，雙方認為，應繼續共同努力，推動落實兩國元首達成的重要共識和成果，並為此繼續保持溝通交流合作。

美國之音報導，白宮周三發表的聲明說，「這次會晤是維持溝通渠道暢通並負責任地管理競爭的持續努力的一部分」。聲明指出，在美國總統拜登與大陸國家主席習近平去年11月的加州峰會基礎之上，「雙方進行了坦率和建設性的討論」。

白宮的聲明還提到，「雙方討論了持續落實峰會的關鍵結果，包括恢復兩軍溝通以及合作打擊非法藥物生產和販運。雙方還討論了全球和地區安全議題，包括中東的挑戰、俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及海峽兩岸議題。」

聲明強調，「費納先生與劉部長重申支持美國與中華人民共和國之間的持續高層外交與互動。」

針對劉建超與費納此次會面，華爾街日報引述拜登政府一位官員的話指出說，美方向劉建超傳遞的一個訊息是，北京方面不應試圖干涉台灣即將舉行的總統和立法委員選舉。

這位官員對記者說：「我們反對外界對台灣選舉的任何干涉或影響。」該名官員還稱，美國將在台灣選舉後派遣一個由前官員組成的代表團訪台，並與北京方面保持溝通渠道暢通，「以應對這一困難時期，儘量避免意外衝突」。