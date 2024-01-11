美中軍事會談 美重申台海和平穩定

美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長切斯九日在五角大廈會晤中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，展開第十七次美中國防政策協調會談，這是兩年多來同層級官員再次對話。

切斯對宋延超表示，美國仍致力於以台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，他並重申台海和平穩定的重要性。

宋延超則表示，中方願在平等和尊重基礎上與美方發展健康穩定的兩軍關係，但同時強調中方在台灣問題上絕不會絲毫妥協退讓，要求美方恪守一個中國原則，切實將有關承諾落到實處，停止武裝台灣，反對台灣獨立。宋延超並敦促美方減少在南海的軍事部署和挑釁行動，停止對個別國家侵權挑釁提供支持，並嚴格約束一線部隊，停止渲染炒作。