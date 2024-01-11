劉建超籲美 恪守不支持台獨立場

中共中央對外聯絡部部長劉建超九日在美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）表示，美中應妥善管理歧見，台灣是中方核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，「我們嚴肅看待美國不支持台獨的立場，希望美方恪守承諾」。

中聯部是中共負責黨際外交的部門，因此他此次訪美被認為並不尋常。旅美的中國戰略分析智庫研究員鄧聿文認為，劉建超此行任務是與美國討論台灣大選後的管控問題。

中央警察大學公共安全學系副教授游智偉昨日在政大東亞所一場論壇中也指出，傳統上來講，劉建超作為中聯部部長「不應該去這類國家」，這次劉建超赴美參加活動，可觀察他會否是大陸下一任外長。他認為，劉建超到美國某種程度是透過「一點五軌」傳達北京的底線。

劉建超在台灣大選前訪美受到高度關注，但劉建超對於台灣議題的發言相當謹慎。在被問到若民進黨總統候選人賴清德勝選，北京將如何回應？劉建超說，「在這個時候我只想說，中國對台灣議題的立場清楚、堅定且不變」。

大陸駐美大使謝鋒九日在卡特中心演講時則警告，台獨與台海和平水火不容。他並說，「對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的台獨分子，中國政府沒有妥協的餘地」。

謝鋒說，美方應該以實際行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美國領導人不支持台獨、不尋求把台灣問題作為遏制中國工具的表態落到實處，與中方一道維護台海和平穩定和中美關係大局。

此外，劉建超在ＣＦＲ的演講中還表示，中國是現行國際秩序的創建者、受益者、維護者，不尋求改變現行國際秩序，更不會另起爐灶，再搞一套所謂新秩序。

劉建超指出，當今世界進入動盪變革期，各國人民都期望中美能夠牽頭解決更多的全球性問題，提供更多的公共產品。中方願同美方一道，展現大國擔當作為，為人類進步作出新的更大貢獻。

新華社報導，大陸國家主席習近平日前回信美國友人薩拉．蘭蒂時也提到，「這個星球的前途命運需要中美關係穩下來、好起來」。