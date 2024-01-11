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中紀委三中全會反腐 嚴懲政商勾連

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中國國家主席習近平8日在中紀委會議上，點名深化整治七個領域腐敗。(新華社)
中國國家主席習近平8日在中紀委會議上，點名深化整治七個領域腐敗。(新華社)

中共第二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議昨日落幕並發布會議公報，提出今年要「把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重」，並點名要深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等領域腐敗問題。

根據中共中紀委國家監委官網十日公布的公報，此次全會出席中紀委委員一三二人，列席二三八人，中共總書記習近平與六位常委全數出席。中共中央紀委書記李希作工作報告「深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，縱深推進新征程紀檢監察工作高質量發展」。

此次全會指出，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關去年持續深入推進反腐敗鬥爭，嚴肅查處金融、國企、高校、體育、煙草、醫藥、糧食購銷、統計等領域腐敗問題，「堅決清除系統性腐敗風險隱患」。

中紀委今年要突出「剷除土壤條件」深化反腐敗鬥爭，繼續緊盯重點問題、重點領域、重點對象、新型腐敗和隱性腐敗，「把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重」，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等領域腐敗問題，強化受賄行賄一起查，完善對重點行賄人的聯合懲戒機制，持續推進反腐敗國家立法等。

全會還強調，今年將對違規吃喝開展專項整治、突出政治定位深化巡視巡察、完善紀委監委機關內設機構設置、力量配備等。並將深化派駐機構改革，制定「加強中管高校紀檢監察機構與地方紀委監委聯合開展審查調查的意見」，指導各省區市紀委監委開展向省屬高校和國有企業派駐紀檢監察組試點。

公開資料顯示，去年中共中管幹部落馬者達四十五人，創下中共十八大以來新高。官媒新華社指出，去年十二月底公布的新版「中國共產黨紀律處分條例」，釋放出「越往後執紀越嚴的強烈信號」。

中共 高校 習近平

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