陸國鐵設定2024年投產新線目標僅1000公里以上 遠遜去年

大陸「中國國家鐵路集團有限公司」昨在北京召開工作會議。據今天國鐵集團發布的新聞，會議提出，2024年鐵路工作的主要目標是：鐵路安全保持持續穩定；國家鐵路完成旅客發送量38.55億人，完成貨物發送量39.31億噸；全面完成國家鐵路投資任務，投產新線1000公里以上；完成運輸總收入1萬億元，同比增收359億元、增長3.7%；堅持鐵路綠色發展，務實穩妥推進鐵路碳達峰、碳中和。

不過，今年預定要投產的新線似遠不如2023年，依新聞稿中同時公布的數據，去年2023年大陸投產新線達到3637公里，其中光高鐵就有2776公里。今年只訂定1000公里以上的目標，不但大幅縮減，也顯得十分保守；似顯示大陸鐵路建設已經從追求里程數快速增長走向緩和。

國鐵集團稱，國鐵集團董事長、黨組書記劉振芳在會上作了《全面深化改革創新 奮力推動鐵路高質量發展 爲服務和支撐中國式現代化作出更大貢獻》的報告，總結了2023年鐵路工作，分析了推動鐵路高質量發展面臨的形勢和需要牢牢把握的規律性認識，部署了2024年鐵路重點工作。

會議指出，2023年，在以習近平同志爲核心的黨中央堅強領導下，國鐵集團黨組團結帶領全路各級組織和廣大幹部職工，開展了一系列打基礎利長遠的工作，圓滿完成了全年各項目標任務，推動鐵路高質量發展取得顯著成效。

其中包括：鐵路安全持續穩定；鐵路客運創歷史最好水平，高峰日發送旅客突破2000萬人，全年國家鐵路完成旅客發送量36.8億人，全年和高峰日旅客發送量均創歷史新高；鐵路貨運實現持續增長，全年國家鐵路完成貨物發送量39.1億噸，再創歷史新高；鐵路建設成果豐碩，全國鐵路完成固定資產投資7645億元、同比增長7.5%，投產新線3637公里，其中高鐵2776公里。

其成果還包括，經營效益大幅提升，國家鐵路完成運輸總收入9641億元、同比增長39%，利潤總額創歷史最好水平；鐵路改革持續深化，推動鐵路貨運向現代物流轉型發展；科技自立自強取得新進展。CR450科技創新工程取得重大突破，高速列車實現明線單列時速453公里、交會時速891公里運行。

此外還有雅萬高鐵正式開通運營，中老鐵路國際黃金大通道作用日益彰顯，中歐班列開行數量強勁增長等。

不過，會議提出的2024年鐵路工作主要目標中，完成旅客發送量38.55億人，將比去年的36.8億增加1.75億人，較去年增幅約4.75% ；但完成貨物發送量39.31億噸，則比去年39.1 億噸，僅增加2100萬噸，似預示今年的經濟動能不足，無法在鐵路的貨物運量上大幅增長。

另如前述，今年要全面完成國家鐵路投資任務，投產新線1000公里以上，遠遜於去年全年超過3600公里以上的投產里程；至於運輸總收入追求首次超過1萬億元，同比增收359億元、增長3.7%。

會議號召，國鐵集團廣大幹部職工要更加緊密地團結在以習近平同志爲核心的黨中央周圍，堅定信心、開拓奮進，紮實做好鐵路各項工作，以鐵路高質量發展的實際行動，爲以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興偉業作出新的更大貢獻。