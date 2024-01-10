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大陸駐美大使謝鋒：美應遵守一中和三公報 不支持台獨

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸駐美大使謝鋒。（大陸駐美大使館官網）
大陸駐美大使謝鋒。（大陸駐美大使館官網）

大陸駐美大使謝鋒當地時間9日應邀在卡特中心紀念中美建交45周年研討會上發表演講時表示，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題。沒有人比中方更珍視台海和平穩定，但台獨與台海和平水火不容，對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的台獨分子，中國政府沒有妥協的餘地。

謝鋒指出，美方應該以實際行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美國領導人不支持台獨、不尋求把台灣問題作為遏制中國工具的表態落到實處，與中方一道維護台海和平穩定和中美關係大局。

謝鋒表示，回顧這45年，最根本的經驗是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。最廣泛的共識是中美關係只能搞好，不能搞壞，這也是國際社會的共同期待。唯一正確的相處之道是相互尊重、和平共處、合作共贏。

謝鋒提到，一要摒棄冷戰思維，樹立正確相互認知；二要管控矛盾分歧，把握中美關係的正確方向；三要聚焦共同利益，讓對話合作成為主基調；四要清除路障關卡，推進人文交流新熱潮。

謝鋒表示，共同利益是中美重新打開交往大門的動因，也是雙邊關係不斷前行的動力。近來，中方在經貿、大熊貓保護合作、禁毒、兩軍、氣變、人工智慧等領域採取了一系列積極舉措，充分展現了致力於擴大對外開放、促進中美交流合作的建設性立場。

謝鋒希望美方本著同樣精神，採取實際行動解決中方關切。勿以善小而不為。從點滴做起，對等互惠，有取有予，用好外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的機制，不斷拉長合作清單、減少負面清單，做問題的解決者，而不是麻煩的製造者。

台獨 台海

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