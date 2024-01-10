劉建超：不尋求改變現行國際秩序 更不會再搞一套新秩序

根據中共中央「對外聯絡部新聞辦公室」官方微信號今天凌晨發布訊息，當地時間1月9日，中共中央對外聯絡部部長劉建超應邀在美國「對外關係委員會」發表演講並與外方互動交流，劉建超表示，中國是現行國際秩序的創建者、受益者、維護者，不尋求改變現行國際秩序，更不會另起爐灶，再搞一套所謂新秩序。新時代中國外交的最高目標是建構人類命運共同體，其中落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議是戰略引領，高質量共建「一帶一路」是實踐平臺。

美國對外關係委員會成立於1921年，是美國知名智庫，在外交領域有重要影響。這一演講話動，美戰略界、學界、媒體等各界人士近100人現場出席，400多人線上參加。

劉建超表示，習近平主席在不久前召開的中央經濟工作會議上發表重要講話，進一步明確了新時代中國致力於什麼樣的發展、如何推動發展。新時代中國致力於高品質發展，致力於高水準開放的發展，致力於穩中求進的發展，致力於綠色發展。

他說，中國經濟總量一直在穩步增加，創新已成為中國經濟發展的第一動力，中國經濟基本面將長期向好。中國將正確處理發展與安全、自主創新與對外開放等關係，持續深化改革，擴大開放，特別是推動制度型開放，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為世界提供新的發展機遇。

劉建超表示，中國的戰略目標很宏偉，也很樸素，就是讓14億中國人民過更好的生活。中國堅定不移走和平發展道路，新中國成立以來從未主動挑起任何一場戰爭或衝突，沒有侵佔別國一寸土地。

他表示，中國是現行國際秩序的創建者、受益者、維護者，不尋求改變現行國際秩序，更不會另起爐竈，再搞一套所謂新秩序。新時代中國外交的最高目標是建構人類命運共同體，其中落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議是戰略引領，高質量共建「一帶一路」是實踐平臺。無論國際風雲如何變幻，中國將始終同各國一道，推動建構人類命運共同體，共創和平、安全、繁榮、進步的未來。

劉建超表示，中美建交45年來，中美關係為兩國人民帶來了巨大利益，也為世界和平、穩定、繁榮做出重要貢獻。不久前，習近平主席與拜登總統成功會晤，開啟了面向未來的「舊金山願景」。中美雙方要增強對話溝通，促進政府、立法機構、政黨等各部門各層級對話，推動落實兩國元首達成的重要共識，特別是把未來5年邀請5萬名美國青年來華交流學習落到實處。

他表示，要妥善管控分歧，兩國元首均強調無意與對方發生衝突，雙方必須了解並尊重彼此的原則底線，清楚哪些是對方必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線；要擴大互利合作，為兩國人民帶來獲得感，為兩國關係增添穩定性，這是過去45年中美關係發展的寶貴經驗，也是我們應繼續堅持的方向；要合作應對挑戰，當今世界進入動盪變革期，各國人民都期望中美能主導解決更多的全球性問題，提供更多的公共產品。中方願同美方一道，展現大國擔當作為，為人類進步做出新的更大貢獻。

訊息稱，在互動環節，劉建超就中國的全球秩序觀、中美關係、中俄關系、烏克蘭危機、巴以沖突、紅海航行安全、核裁軍以及中國經濟發展前景、投資環境、西方媒體對華偏見、臺灣、香港等問題回答了提問。