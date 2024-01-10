工總憂：台傳產從業人口多 衝擊大

大陸商務部預告點名機械、紡織與汽車零組件業等擬中止適用ＥＣＦＡ關稅減讓，台灣機械公會理事長魏燦文昨表示，大陸是台灣機械第一大出口市場，ＥＣＦＡ對兩岸經濟、產業等發展都有幫助，會將意見反映給大陸商務部及國台辦，不能將機械業列入取消名單。

紡織業者表示，大陸是台灣第二大出口市場，其中適用ＥＣＦＡ免關稅的紡織品出口金額占比逾八成，初估至少會有一半約五億美元（約台幣一五○億元）產值受到衝擊。南亞則指出，目前評估不會受到影響，不過對於ＥＣＦＡ可能中止的問題，公司持續有在研討因應措施。至於汽車零組件廠多半已赴大陸設廠，初估影響有限。

工總表示，如果陸方持續取消台灣出口大陸如機械、紡織產品的既有關稅優惠，對台灣從業人口眾多的傳產來說，會是更大的衝擊，建議政府一方面協助加速我廠商全球布局，另一方面也要與陸方建立協商溝通管道。

ＥＣＦＡ早收清單中，汽車零組件是重要項目，不過業者指出，因為早期汽車零組件銷大陸的關稅優勢，帶動了許多零組件廠赴陸發展，為數可觀的零組件廠已赴大陸設廠。不過仍有部分零組件廠維持從台灣銷往大陸，未來如果關稅優惠取銷，可能會調整生產策略。