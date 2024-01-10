聽新聞
test
0:00 / 0:00

ECFA早收關稅減讓 陸擬擴大中止

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者陳宥菘／連線報導
中國大陸擬進一步中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早期收獲產品關稅減讓。圖為屏東養殖午仔魚出口。本報資料照片
中國大陸擬進一步中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早期收獲產品關稅減讓。圖為屏東養殖午仔魚出口。本報資料照片

繼我石化產業中槍後，大陸商務部昨預告，有關部門正研究進一步採取中止兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）早期收獲「農漁、機械、汽車零配件、紡織」等產品關稅減讓等措施。陸委會昨晚嚴正抗議，稱提出最嚴厲譴責，並警告陸方，勿低估台灣人的智慧，一而再的介選作為，只會適得其反。

由於台灣總統大選將在三天後舉行，陸方預告擴大中止ＥＣＦＡ早收產品優惠關稅，升高對台經貿施壓意味濃厚。

大陸商務部昨晚發布，自今年一月一日起，大陸方面已對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等十二個稅目進口產品，中止適用ＥＣＦＡ協定稅率，按現行有關規定執行。

大陸商務部發言人並指出，自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。「目前，有關部門正依據ＥＣＦＡ相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ＥＣＦＡ早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。」

這是繼我石化業遭殃後，陸方進一步明確點名上述產業，可能成為下一波陸方祭出反制措施的目標。

陸委會昨回應，有關兩岸貨品貿易爭議問題，我方已多次提議，願在既有架構下與陸方協商，但中共目標顯然是介選，對我方建議完全充耳不聞。中共謊稱不介入台灣選舉，但卻一再利用各種手段介選，試圖影響我國選民的投票行為。

根據二○一一年元月起生效，開始實施關稅減免的ＥＣＦＡ早期收獲清單，我方有五三九項產品列入，其中石化塑膠、機械設備、紡織為金額最高的前三大產業。

針對大陸商務部昨發布內容，昨截稿前，大陸國台辦僅表示，商務部已說得很清楚，沒有補充。不過上月底記者會上，大陸國台辦發言人陳斌華曾表示，ＥＣＦＡ是在九二共識的共同政治基礎上簽署實施的，任何問題都可在九二共識基礎上協商妥善解決。

有北京台商認為，陸方明顯在選前加強對台兩手策略，此舉已使多家上市企業緊急評估可能的損失規模，並擬訂因應方案。

大陸商務部 介選

延伸閱讀

影／中國介選引風暴？鄭文燦：我想台灣的民主自己來決定

川普對中國加徵關稅 拜登考慮延續、再擴大範圍

石化產業擔心中止ECFA衝擊 王美花：應關注大陸石化產品未來大量傾銷

中國大陸取消ECFA部分關稅減讓 台塑表遺憾：盼兩岸儘速對話

相關新聞

ECFA早收關稅減讓 陸擬擴大中止

繼我石化產業中槍後，大陸商務部昨預告，有關部門正研究進一步採取中止兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）早期收獲「農漁、機械、...

工總憂：台傳產從業人口多 衝擊大

大陸商務部預告點名機械、紡織與汽車零組件業等擬中止適用ＥＣＦＡ關稅減讓，台灣機械公會理事長魏燦文昨表示，大陸是台灣機械第...

農業部：早收品項銷陸漸降 影響低

大陸表示正依ＥＣＦＡ相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止早收清單農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓措施，經...

陸擬擴大中止ECFA早收關稅優惠 陸委會回應了

距離台灣大選僅剩4天，大陸商務部9日表示，相關部門正研究中止農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓措施，範圍等同涵蓋...

突解封新冠染疫死亡飆升 經濟前景低迷…陸人口恐連2年萎縮

中國人口數很可能連續第2年萎縮。北京放寬嚴厲動態清零政策，突然解封後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關死亡數...

投票日將至…陸預告再停ECFA早收清單 這回中槍項目曝光

台灣2024總統大選投票日將至，就中止部分《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）產品關稅減讓的後續安排，大陸商務部發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。