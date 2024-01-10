ECFA早收關稅減讓 陸擬擴大中止

繼我石化產業中槍後，大陸商務部昨預告，有關部門正研究進一步採取中止兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）早期收獲「農漁、機械、汽車零配件、紡織」等產品關稅減讓等措施。陸委會昨晚嚴正抗議，稱提出最嚴厲譴責，並警告陸方，勿低估台灣人的智慧，一而再的介選作為，只會適得其反。

由於台灣總統大選將在三天後舉行，陸方預告擴大中止ＥＣＦＡ早收產品優惠關稅，升高對台經貿施壓意味濃厚。

大陸商務部昨晚發布，自今年一月一日起，大陸方面已對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等十二個稅目進口產品，中止適用ＥＣＦＡ協定稅率，按現行有關規定執行。

大陸商務部發言人並指出，自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。「目前，有關部門正依據ＥＣＦＡ相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ＥＣＦＡ早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。」

這是繼我石化業遭殃後，陸方進一步明確點名上述產業，可能成為下一波陸方祭出反制措施的目標。

陸委會昨回應，有關兩岸貨品貿易爭議問題，我方已多次提議，願在既有架構下與陸方協商，但中共目標顯然是介選，對我方建議完全充耳不聞。中共謊稱不介入台灣選舉，但卻一再利用各種手段介選，試圖影響我國選民的投票行為。

根據二○一一年元月起生效，開始實施關稅減免的ＥＣＦＡ早期收獲清單，我方有五三九項產品列入，其中石化塑膠、機械設備、紡織為金額最高的前三大產業。

針對大陸商務部昨發布內容，昨截稿前，大陸國台辦僅表示，商務部已說得很清楚，沒有補充。不過上月底記者會上，大陸國台辦發言人陳斌華曾表示，ＥＣＦＡ是在九二共識的共同政治基礎上簽署實施的，任何問題都可在九二共識基礎上協商妥善解決。

有北京台商認為，陸方明顯在選前加強對台兩手策略，此舉已使多家上市企業緊急評估可能的損失規模，並擬訂因應方案。