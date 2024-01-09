陸宣布破解蘋果AirDrop加密功能 可快速鎖定發送者手機號

北京市司法局官方公眾號「京司觀瀾」8日發布消息稱，有群眾報案稱，在北京地鐵內，其iPhone接收到一段帶有不當言論的視頻。經調查是嫌疑人利用iPhone的AirDrop功能在公共場所匿名傳播不當訊息。對此，大陸司法機關已破解蘋果AirDrop隔空投送的加密功能，能快速鎖定發送者手機號與郵箱。外界認為，這將能為遏止各種大陸官方不樂見的訊息利用AirDrop功能進行傳播。

AirDrop為蘋果自iOS7開始在系統中新增的功能，該功能能讓多台 iOS和macOS設備間進行文件分享，其無需連接同一局域網，且無需接收方為通訊錄聯繫人。

但該功能顯然不為大陸官方所樂見，北京司法局公眾號表示，有一些帶惡意目的的人，利用此功能傳輸非法圖片、視頻、音頻等文件，如在地鐵、公交、商城等人員密集場所非法向附近公眾投送和傳播不良訊息等。

針對前述案件，由於AirDrop的匿名性和追蹤難度，已經有部分網民開始效仿這種行為。但因AirDrop不需要聯網也能進行投送，所以無法通過常規網絡監測手段對該行為進行有效監管，成為公安機關破獲此類案件的一大難題。

因此，北京公安機關委託北京網神洞鑒司法鑒定所對送檢手機「隔空投送」功能記錄進行提取、分析。經過該機構專家深度解析，經檢驗破解發送者的設備名、郵箱和手機號相關字段後，能快速鎖定發送者的手機號與郵箱帳號，並幫助警方鎖定涉案嫌疑人。