兩岸13包機航點 春節前後10日可飛

因應農曆春節將至，交通部民航局昨提醒，目前得申請飛航兩岸包機的十三個大陸航點，即起航空公司可在獲配航權額度內，於春節前後十日（一月卅一日至二月廿日）申請客運包機。

陸委會去年三月九日公布「恢復兩岸空運客運航點之規畫」，在兩岸北京、成都、廈門和上海浦東、虹橋等五個航點基礎上，再開放十個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。另有十三個航點可開放包機，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

民航局去年三月十七日也公告「兩岸十三個客運航點飛航特定需求包機執行說明」，針對十三個包機航點，航空公司可於獲配航權額度內，在清明節、端午節、中秋節等節慶假日，前後七天申請飛航客運包機。不過，去年三月十八日開始實施後，仍無航空公司申請，民航局回應，有需求自然有供給，仍要視市場需求而定。