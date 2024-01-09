中共中聯部長訪美 料談台灣議題

綜合港媒和外電，中共中央對外聯絡部部長劉建超本周率團訪美，他在華府期間將會見華府高層官員，中美官員預料將討論台灣及朝鮮半島問題。由於台灣總統大選在即，劉建超此行觸及美中台三邊關係，引起各界關注。

中共中聯部主要從事「政黨外交」事務，與國務院外交部職能相近。劉建超在大陸前外長秦剛被免職後，曾被認為是接任外長的人選。

華府智庫外交關係協會（ＣＦＲ）網站昨天公布，劉建超九日上午將出席討論活動，主題為「中國和中美關係的未來：對話劉建超」。這項公告也間接證實劉建超訪美行。

外界關注劉建超此行是否會與美國國務卿布林肯會面，但布林肯目前仍在中東。

韓聯社報導，劉建超此行訪美，將是中美元首去年十一月舊金山「拜習會」後，中方訪美的最高級別官員。報導引述消息人士稱，中美官員預料將討論台灣及朝鮮半島問題。

報導指出，劉建超計畫訪問華盛頓、紐約和舊金山，在華盛頓期間將會見華府高層官員。由於台灣將於本周六舉行總統及立法委員選舉，預計中美兩國官員將密切討論台灣問題。

劉建超並將與美國官員審視中美元首會晤達成協議的執行情況，並就國際問題交換意見。

針對台灣大選即將登場，美國智庫外交政策研究所、邁阿密大學兩岸問題專家金德芳，昨以「台灣大選的利與弊」為題撰文稱，藍綠白三組候選人都陷入兩難狀態：必須爭取拒絕與大陸統一的選民支持，同時又不能與大陸「實現統一」立場來正面對抗。拜登政府則樂見一位既能避免大陸武力攻台，又能避免因為「法理台獨」而導致北京強烈反應的台灣領導人。金德芳認為，台灣只有極少數人表示支持台灣盡快獨立，支持維持現狀仍是多數。

大陸環球時報引述南京大學國際關係學院執行院長朱鋒分析，若是民進黨候選人賴清德獲勝，兩岸局勢及中美在台灣海峽附近的軍事互動，可能會進入新的不確定期。