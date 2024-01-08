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馬航MH370最快10天能找到？新研究發現1區域未經搜索

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
馬航MH370客機失事迄今已將近10年，但家屬迄今仍等不到真相。（路透）
馬航MH370客機失事迄今已將近10年，但家屬迄今仍等不到真相。（路透）

一則關於10年前失蹤馬航MH370航班的熱搜話題再次引發關注，有專家聲稱，最近一項針對馬航空難的研究認為，若能在一個未經搜索的區域仔細搜索，預計最快10天內就能找到失蹤飛機，解開10年來困擾全球航空界的謎團。

據《紅星新聞》、《快科技》等陸媒報導，2014年3月8日馬航MH370載有227名乘客和12名機組成員，從吉隆坡起飛前往北京途中失蹤，至今下落不明，失事原因也未能確定。經過大批專家與各類技術人士進行五年的搜索後，馬航正式宣布無法確定該航班失蹤原因。

MH370航班失蹤近10年來，一直是航空界最大的謎團之一，一些專業人士對MH370航班的研究一直在進行。近日，關於馬航MH370失蹤的一項研究聲稱有了新的結果，研究人員發現一個未經搜索的區域。

他們認為，如果在該區域搜索，預計最快10天就能找到失蹤的飛機。專家們也呼籲，澳洲、馬來西亞當局，以及美國的海洋無限海底勘探公司應盡快在此區域展開新一輪搜尋。

據悉，這項新的研究由兩位專家聯合完成，其中一位是瑪爾尚（Jean-Luc Marchand），曾任歐盟委員會航空專案官員和歐洲航天局研究員；另一位是布萊利（Patrick Blelly），曾是法國空軍機師、法航機長，擁有44年的航空經驗。

瑪爾尚和布萊利告訴英國皇家航空協會說，新搜索區域是基於他們相信這架飛機是被故意劫持並墜落在深海中。瑪爾尚將這段航程描述為「令人毛骨悚然的旅程」。他認為，「這次劫機行動是由一名經驗豐富的機師執行的」，劫持過程中MH370的機艙被減壓，並且進行了軟迫降，以減少機體分解時產生的碎片，避免殘骸被找到。

瑪爾尚說，「很顯然地，除了軍方之外，這架飛機是看不見的。」此外，MH370的應答機被關閉，而且偏離飛行路徑進行U型轉向，因此不可能是自動駕駛狀態。

MH370在飛行到到泰國、印尼、印度和馬來西亞领空之間的「無人地帶」時突然改變方向。至於劫機者的意圖，由於這是一個非常敏感的區域，雖然處於泰國和印度南部的雷達覆蓋範圍，但他們不會在乎。

馬航 MH370 失蹤

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