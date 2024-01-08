陸學者：台灣大選可能是2024年的「灰犀牛」事件之一

大陸環球時報盤點2024年全球可能會出現哪些「灰犀牛」事件。美國丹佛大學國際關係學院教授趙穗生指出，台灣選舉是2024年可能的「灰犀牛」事件之一。他認為，若民進黨在此次選舉中獲勝，其台獨立場可能更加明顯，在這種情況之下，台海是否會成為一個「灰犀牛」，各方都很關注。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒則認為，若是民進黨候選人賴清德獲勝，那麼兩岸局勢以及中美在台灣海峽附近的軍事互動，可能會進入一個新的不確定期。

環球時報這篇報導提出的2024年可能的「灰犀牛」事件還包括：

一、俄烏衝突可能出現轉折或突然結束

趙穗生表示，俄烏衝突可能出現轉折。他表示，去年俄烏衝突雙方都沒有取得很大進展，2024年該衝突有可能出現轉折。一個轉折可能是美國對烏克蘭的援助由於本國大選結果而被削弱，導致烏克蘭撐不下去了。另一個轉折可能是烏克蘭重新集結力量，西方援助持續跟進，俄羅斯撐不下去了。

他認為，不管是哪種結果，都是對國際政治的重大衝突。當然，這個轉折也可能是雙方達成停火，這是最好的結局，但目前很難判斷停火的條件是什麼。

復旦大學南亞研究中心主任張家棟則指出，2024年的首個「灰犀牛」事件可能是俄烏衝突突然結束。衝突目前處於膠著狀態，但從世界戰爭歷史來看，這反而可能接近某個臨界點，有被打破的可能性。這也是人們常說的「黎明前的黑暗」，雙方都在進行最後博弈。

二、以哈衝突外溢，恐出現第二戰場

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，2024年，以哈衝突可能進一步擴大，發展為多國戰爭，伊朗、敘利亞、黎巴嫩、美國等國可能捲入其中。

復旦大學中東研究中心主任孫德剛認為，2024年中東可能會出現局部性戰爭，而最容易發生衝突的地點是以哈之外的第三地。現在中東地區的主要矛盾在發生變化。在本輪以哈衝突中，巴勒斯坦和以色列的矛盾是主要矛盾，但隨著時間推移，主要矛盾發生了變化，很可能會在第三地爆發一場代理人戰爭，而這場戰爭可能達到中等規模。

美國丹佛大學國際關係學院教授趙穗生說，如果川普成為共和黨的總統候選人，而現任總統拜登成為民主黨的候選人，那麼後者的移民政策以及對以色列的無條件支持等都影響著其支持率。

趙穗生表示，如果川普當選，這將是2024年最大的「灰犀牛」事件。美國國內政治和外交政策的走向、大國關係的變化，乃至於國際政治經濟格局都會受到不可預測的影響。川普最大的特點不僅是「走極端」，而且是以自我為中心和不可預測性，美國經濟可能進一步走向貿易保護主義和孤立主義，並在很大程度上與更多國家為敵。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅則認為，2024年美國可能會出現兩大「灰犀牛」事件：一是共和黨的海利（Nikki Haley）當選美國總統；二是美國債務問題。

四、美國或加大對中國的技術制裁

蘭州大學政治與國際關係學院院長汪金國稱，美國2024年可能進一步加大對中國的技術打壓力度，尤其在半導體領域，具體表現為在封禁高端半導體製造設備和技術的基礎上，進一步擴大封禁範圍，連同中低端的設備和技術也一併封禁。

此外，印度大選、難民問題、右翼民粹主義在歐洲的蔓延等，也被專家認為是2024年可能的「灰犀牛」事件。