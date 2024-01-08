福州黃岐－馬祖 對台小額貿易航線重啟

一艘滿載五金零配件等貨物從馬祖而來的小額貿易商船「承豐號」，6日下午緩緩靠泊在福州市連江縣黃岐對台小額貿易專用碼頭。福州出入境邊防檢查站相關人士稱，這標誌著福州黃岐—馬祖對台小額貿易航線正式復航。

中新社報導，黃岐與馬祖隔海相望，一衣帶水，最近距離僅8000公尺。

據福州出入境邊防檢查站介紹，2008年黃岐獲批成為對台小額貿易點後，福州黃岐—馬祖對台小額貿易航線憑藉航程短、航線穩定等優勢，成為台商自用急用物品運輸的首選途徑；兩地經貿文化交流日漸頻繁，黃岐對台小額貿易專用碼頭年吞吐量在新冠疫情前達到3000噸左右。

「現在通關更便利了，運營成本也更低了。」福州連江鳳祥貿易公司經理林如海說，黃岐—馬祖對台小額貿易航線現暫定一周兩至三個航班，未來會根據往來貨物量情況及時增加航次，全力打造成兩岸經貿往來的黃金水道。

今年1月1日起，中國大陸出入境管理局支持福建建設兩岸融合發展示範區的十項出入境政策措施實施。其中，進一步優化往來閩台船舶進出港邊檢手續程序，為包括台灣漁船、小額貿易商船在內的所有往來閩台船舶提供網上預報預檢、「7×24小時」邊檢通關保障等通關便利舉措。

福州出入境邊防檢查站有關負責人表示，黃岐對台小額貿易，一般以快件為主，為了促進黃岐快件業務貿易方式多樣化發展，該站以高標準落實相應舉措，對往來閩台船舶能夠隨到隨辦，符合條件的船舶，還可以一次性的辦結出入境手續，最大限度便利小額貿易商船以及船員。