共軍貪腐「飛彈裝水」 習出手整肅

彭博資訊報導，美國情報顯示，中國大陸國家主席習近平決心大刀闊斧整肅軍方，是因為軍方普遍貪腐，已破壞他的軍事現代化努力，引起有關中國是否有能力打仗的質疑。

一名熟知內情人士說，美國情報評估報告舉出幾個中國軍方貪腐影響例子，包括飛彈裝填的是水而非燃料，以及在中國西部的大片飛彈發射井，井蓋無法發揮功能讓飛彈有效發射。

熟知內情人士說，中國火箭軍及整個國防工業基礎的貪腐太廣泛，以致美國官員現在認為，習近平未來幾年不太可能考慮採取重大軍事行動。

美國情報評估，中國解放軍內部的貪腐，已侵蝕對解放軍整體實力的信心，特別是對火箭軍的信心，使得習近平的部分首要軍事現代化目標受挫。

中方貪腐調查在過去六個月已導致十幾名國防高級官員被捕，這可能是中國近代史上對軍方規模最大的整肅行動。

知情人士說，美國評估認為，習近平的權力並未因擴大整肅而削弱，他罷黜高階軍官行動，包括有些是他提拔的人，顯示他仍牢牢掌控共產黨，並嚴肅看待提升軍紀、根除貪腐，最終使中國軍隊做好長期作戰準備。

對於美方的情報評估，白宮國家安全委員會發言人未立即回應。國防部發言人梅納斯表示，國防部的年度中國報告討論習近平加強和加速解放軍的反貪腐調查，但未提供更多細節。