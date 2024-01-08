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不滿美對台軍售 陸制裁5軍工美企

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

針對美國去年十二月十五日宣布最新對台軍售，包括出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命周期和相關設備，預計總額為三億美元。中國大陸外交部昨批評美國，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，已提出嚴正交涉，並宣布對五家美國軍工企業實施制裁。

大陸外交部昨以發言人名義發布新聞稿指出，美國公然違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，向台灣出售武器，羅織各種藉口對中國企業和個人實施非法單邊制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重侵害中方企業及個人正當合法權益。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

該發言人並稱，針對美方上述嚴重錯誤行徑，依大陸「反外國制裁法」，中方決定對貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司及Data Link Solutions公司等五家美國軍工企業實施制裁。

相關措施包括凍結在中國大陸境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國大陸境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。

大陸外交部強調，中方捍衛國家主權、安全和領土完整、維護大陸企業和公民合法權益的決心堅定不移。中方敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，恪守國際法和國際關係基本準則，停止武裝台灣，停止對中方非法單邊制裁，否則必將遭到中方堅決有力回擊。

美國防安全合作署去年十二月十五日宣布最新對台軍售，將出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命周期與相關設備，預計總額三億美元，約台幣九十四億元，以強化台灣自我防衛能力。這是拜登政府二○二一年上任來第十二度對台軍售。

美國 軍售

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