王毅籲美放鬆 尊重陸核心利益

中國大陸外交部長王毅五日在北京出席紀念中美建交四十五周年招待會並發表談話，他指出，作為世界上最重要和最複雜的一組關係，如何讓中美關係這艘巨輪校準前行方向，是必須思考的重大命題；並宣稱，中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，希望美方放鬆心態，尊重中國的發展道路與核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整。

據大陸外交部發布，王毅在會上致詞稱，四十五年前，中美兩國老一輩領導人以卓越戰略眼光和非凡政治勇氣，確定「一個中國原則」，打開塵封多年大門，讓兩個長期隔絕大國開始了全面交往。四十五年來，中美關係克服困難、排除干擾、砥礪前行，合作領域之廣、利益交融之深、輻射影響之大，達到前所未有程度。

就中美關係，王毅舉出三項啟示：一，和平是中美關係最根本的基石；中美兩個大國不衝突、不對抗，這本身就是人類最重要的和平紅利。二，合作是中美相處最正確的選擇；在當前情勢下，中美合作的必要性不是減弱了，而是更強了。中美合作對兩國乃至世界來說，不是可有可無的選答題（選擇題），而是必須認真解決的必答題。

三，共贏是中美交往最本質的特徵。中美近七六○○億美元的雙邊貿易和二六○○多億美元的雙向投資，深刻反映兩國經濟結構高度互補，在全球產供鏈上的深度聯接，在共同發展上的利益與共。人為搞脫鉤封堵，必然得不償失，反噬自身。

提到去年十一月舊金山拜習會，王毅稱，雙方擘畫了面向未來的「舊金山願景」，為兩國關係指明了方向、增添了動力。雙方應以舊金山為新的起點，以相互尊重、和平共處、合作共贏為相處之道，把兩國元首達成的重要共識真正落實。