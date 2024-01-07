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緬北內戰「落彈」傷人 陸急出手穩邊境

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
緬北內戰不斷，圖為去年十二月中旬，少數民族武裝組織成員在緬北撣邦南山鎮，從緬甸軍方手中奪取的一處據點外站崗。 （法新社）
緬北內戰不斷，圖為去年十二月中旬，少數民族武裝組織成員在緬北撣邦南山鎮，從緬甸軍方手中奪取的一處據點外站崗。 （法新社）

緬北內戰方酣，有砲彈在三日落入大陸雲南省內，造成多人傷亡後，大陸外交部副部長孫衛東即出訪緬甸公安部長王小洪則與緬甸內政部長視訊通話，呼籲要全力維護中緬邊境地區安全穩定。中共外交、公安系統接連出手，顯示北京高度重視中緬邊境問題及其帶來的地緣政治衝擊。

緬北衝突自去年十月持續至今，主要在中緬邊界的果敢地區。一月三日，緬甸政府軍與叛軍交戰過程中，意外導致一枚砲彈落入大陸雲南省南傘鎮境內，造成五人傷亡。大陸外交部四日表示強烈不滿，並指中方已向有關方面提出嚴正交涉，再次要求緬北衝突各方立即停火止戰。

緬北內戰不斷，近日有砲彈落入雲南省內，造成多人傷亡，大陸外交部副部長孫衛東（左）隨即出訪，會見緬甸領導人敏昂萊（右），全力維護中緬邊境安全穩定。 （歐新社）
緬北內戰不斷，近日有砲彈落入雲南省內，造成多人傷亡，大陸外交部副部長孫衛東（左）隨即出訪，會見緬甸領導人敏昂萊（右），全力維護中緬邊境安全穩定。 （歐新社）
上述砲彈事件發生後，據大陸外交部發布，外交部副部長孫衛東旋即自四日至六日訪緬，拜會緬甸領導人敏昂萊，並與緬甸副外長倫烏舉行磋商，雙方表示將共同維護中緬邊境和平穩定，合作打擊電信詐騙。北京也重申將繼續發揮建設性作用，為緬北和平進程提供支持。

與此同時，公安部長王小洪也在五日與緬甸內政部長雅華進行視訊通話，表示願同緬方深入開展打擊電信網路詐騙犯罪行動和重點案件合作，全力維護中緬邊境地區安全穩定，保障陸方人員和項目安全。

緬北局勢極為複雜，大陸去年九月開展緬北電信詐騙打擊行動，隨後緬北「三兄弟聯盟」在十月以打擊電詐名義向緬甸軍政府發起攻擊，點燃戰火，大陸繼而於十一月底在中緬邊境三處地點實兵演習、並有海軍艦艇訪問仰光，隨後在十二月斡旋內戰各方到雲南昆明和談、簽署臨時停火協議，但並未有實質效果。

「三兄弟聯盟」一月五日宣布「全面光復果敢」，等於把緬甸軍政府的兵力逐出當地。

緬甸金鳳凰中文報昨指出，目前並未有任何組織承認向雲南省內發射砲彈，緬甸內戰各方將於七日至九日在昆明舉行第三次會議。報導引述消息稱，大陸政府亞洲事務特別代表鄧錫軍將出席第三輪的和談。

緬甸內戰也讓大陸得以推進一些過往緬甸軍政府不願讓步的項目，延宕多年的皎漂深水港補充協議日前已於緬甸首都奈比多簽約。港媒南華早報指出，隨著衝突持續，越來越多跡象表明，自二○二一年政變以來被國際孤立的緬甸軍政府，正尋求讓大陸支持的合作計畫重回正軌。

緬甸 公安

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