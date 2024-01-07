兩岸觀策／「我們沒有B計畫」

時序進入二○二四年，烏克蘭外長庫列巴接受美國CNN主持人艾曼普訪問時說，西方必須加快援助烏克蘭的決策。他說，「西方所要做的就是開始相信自己——相信自己有能力獲勝」。但當被問到如果美國的援助沒有按時到達，基輔是否還有其他選擇時，庫列巴老實地答稱「沒有」。他說：「我們沒有B計畫，我們對A計畫充滿信心。」

接著他搬出北約秘書長史托騰伯格上個月的話試圖阻止主持人的質疑，他說，「給予烏克蘭的不是慈善，是對保護北約和美國人民繁榮的投資」。史托騰伯格是去年十二月說了那句話，他的原話是：「我們的支持不是慈善行動，而是對自身安全的投資。」

沒有B計畫顯然很糟，基輔已走入了從不曾想像的末路窮途。由於共和黨掣肘，美國國會未批准高達六百億美元的新援烏預算。若烏克蘭失去美國援款，白宮預算局主任曾直白描述：這形同在戰場上打斷烏克蘭膝蓋。

庫列巴就像站在枯竭軍備庫房裡，向美發出無助的哀鳴；去年八月，庫列巴接受法新社訪問時還地說，無論耗時多久，烏軍將收復所有被俄軍占領的國土。

這一對照十分重要，因為去年八月的庫列巴絕不會相信，西方的援款可能有乾涸的一天。只不過幾個月後，形勢竟已豬羊變色。

大約同一時間，法國一位空軍將領布魯諾．克萊蒙也接受歐洲一家雜誌訪問。他卻赤裸地說：「美國人從未奢望烏克蘭取得『勝利』，而歐洲的軟弱與其好戰言論成反比。只有波蘭人真正進入了戰時經濟，其他國家只是假裝，沒有一個歐洲人願意為烏克蘭而死。」

對現實的觀察與判讀，庫列巴與克萊蒙可謂天壤之別，當烏軍已在前線死傷枕藉，庫列巴仍然堅信他企盼的下一筆軍援，將被很快批准；但一個法國將軍卻揭穿了美、歐心中懷的鬼胎。

現實正朝著克萊蒙的說法傾斜，而不是庫列巴。美國國債過個耶誕及新年，就宣告突破卅四兆美元，它築債的速度十分驚悚，僅三個月就多一兆美元，這是美國無心再在烏克蘭增援的真實緣由。烏克蘭或許會再獲得一些無關宏旨的援助，而結局大概率是它被迫在潰敗中走上談判桌。

蘇聯解體後，烏克蘭對自身發展路徑的選擇走上了歧路，是如今這一悲劇的最初源頭。烏克蘭拋棄了一切與前蘇聯相關的體制與資產，全力擁抱西方，卻在邯鄲學步中失去了自我。由於對地緣的現實認識不清，自甘充當西方抵住俄羅斯咽喉的匕首，讓事態走向無解。

在此形勢下，烏克蘭的政壇充斥西方扶植的代理人，在二○一四年亞努科維奇總統因廣場革命被驅逐並流亡後，烏克蘭即永遠失去從烏克蘭自身利益出發的聲音與視角，他後頭的波洛申科與現任的澤倫斯基一味親美，不惜與原是近親更如同胞的俄羅斯交惡，但所謂的民主政府，則淪落為寡頭利益的傀儡。

民進黨勢必慶幸，這次大選是在烏克蘭徹底潰敗之前就投票底定，選民無從藉由烏克蘭的厄運看出自身的危機。但台灣無疑就是烏克蘭的翻版，賴清德與蕭美琴更猶似澤倫斯基與庫列巴的複製品，他們的共同點即徹頭徹尾地相信西方。即令因此啟戰，並打到彈盡援絕，也絕沒有B計畫！