中緬副外長磋商：共同維護邊境和平穩定、打擊電詐

在一枚緬北砲彈意外落入雲南省釀5傷後，中緬官員展開密切對話。繼新華社發布大陸公安部長王小洪5日與緬甸內政部長雅畢視訊通話的訊息，大陸外交部也發布，副外長孫衛東4日至6日訪問緬甸，拜會了緬甸領導人敏昂萊，並與緬甸副外長倫烏舉行磋商。雙方同意共同維護中緬邊境和平穩定，合作打擊電信詐欺等跨國犯罪活動。

據大陸外交部網站消息，大陸外交部副部長孫衛東4日至6日訪問緬甸，此行與緬方就中緬關係和緬北局勢等共同關心的問題深入交換意見。包含大陸駐緬甸大使陳海、大陸外交部亞洲事務特使鄧錫軍參與活動。

據官方通稿，雙方同意深入落實兩國領導人共識，持續高品質共建「一帶一路」和中緬經濟走廊，加速建構中緬命運共同體。

雙方還將共同「維護中緬邊境和平穩定」，「合作打擊電信詐欺等跨國犯罪活動」，攜手促進區域和平安寧與發展繁榮。中國也重申將繼續發揮建設性作用，為緬北和平進程提供支持。

本月稍早，大陸公安部長王小洪5日與緬甸內政部長雅畢視訊通話時，雙方表態，願深化兩國執法安全合作，全力維護中緬邊境地區安全穩定。

中緬部長近日一系列會面、溝通，發生在本月3日，緬甸政府軍與叛軍交戰過程中，意外導致一枚砲彈落入大陸雲南省南傘鎮境內，造成5人受傷之後。

大陸外交部發言人汪文斌4日對此表示強烈不滿，並稱已向相關方面提出嚴正交涉。他說，中方再次要求緬北衝突各方立即停火止戰，採取實際舉措，避免再次發生危害中緬邊境安寧和中方人員生命財產安全的惡性事件。中國將採取「必要措施」維護本國公民生命和財產安全。

與此同時，大陸也持續與緬甸合作打擊緬北電信詐騙。大陸公安部表示，在「緬甸各方」的大力配合下，去年共有4.1萬名電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交中國。