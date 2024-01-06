建交周年招待會 王毅：中美關係巨輪校準前行是重大命題

據大陸外交部網站昨深夜訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨5日在北京出席紀念中美建交45週年招待會。王毅強調，作為世界上最重要和最複雜的一組關係，如何讓中美關係這艘巨輪校準前行方向，是必須思考的重大命題；他表示，中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，希望美方放鬆心態，尊重中國的發展道路與核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整。

這場招待會是由中國人民對外友好協會與中國人民外交學會共同舉辦，兩國各界友好人士350餘人出席。而王毅也已許久未公開露面，上一次公開露面是去年12月18日，他會見北韓外務省副相朴明浩；而最後一個對外透露的行程，則是12月20日與菲律賓外長馬納羅通話，對菲律賓南海作為發出警告。

王毅在致詞中表示，今年1月1日，是中華人民共和國和美利堅合眾國建立外交關係45週年，習近平主席與拜登總統互致賀信。習近平主席在賀信中指出，45年來，中美關係歷經風雨，整體向前發展，不僅增進了兩國人民福祉，也促進了世界的和平、穩定和繁榮。兩國元首都強調，將持續致力於穩定和發展中美關係，造福兩國，惠及全世界。

王毅指出，45年前，中美兩國老一輩領導人以卓越戰略眼光和非凡政治勇氣，確定了一個中國原則，打開了塵封多年大門，讓兩個長期隔絕大國開始了全面交往。45年來，中美關係克服困難、排除干擾、砥礪前行，合作領域之廣、利益交融之深、輻射影響之大，達到前所未有程度。

他說，萬物得其本者生，百事得其道者成。中美關係近半世紀風雨兼程，如同歷史長河大浪淘沙，沉澱下來的是關乎兩國關係本源的有益啟示。

其後他舉出了三項啟示，王毅說，一是和平是中美關係最根本的基石。中美兩個大國不衝突、不對抗，這本身就是人類最重要的和平紅利。二是合作是中美相處最正確的選擇。在當前情勢下，中美合作的必要性不是減弱了，而是更強了。中美合作對兩國乃至世界來說，不是可有可無的選答題，而是必須認真解決的必答題。第三是共贏是中美交往最本質的特徵。中美近7,600億美元的雙邊貿易和2,600多億美元的雙向投資，深刻反映兩國經濟結構高度互補，在全球產供鏈上的深度聯接，在共同發展上的利益與共。人為搞脫鉤封堵，必然得不償失，反噬自身。

王毅強調，當前，世界正經歷百年未有之大變局，作為世界上最重要和最複雜的一組關係，如何讓中美關係這艘巨輪校準前行方向，避開暗礁險灘，穿越歷史峽谷，是我們必須思考的重大命題，也是必須回答的時代之問。

他說，去年11月，習近平主席同拜登總統在舊金山舉行歷史性會晤，擘畫了面向未來的「舊金山願景」，為兩國關係指明了方向、增添了動力。雙方應以舊金山為新的起點，以相互尊重、和平共處、合作共贏為兩國相處之道，把兩國元首達成的重要共識真正落實。

王毅表示，要堅持相互尊重，當務之急是建立正確認知。中美兩國是夥伴還是對手？這是管總的方向性問題。以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，意味著中國將為世界和平發展承擔更大責任、更大作為。中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，願在相互尊重基礎上，致力於建構穩定、健康、永續的中美關係。希望美方放鬆心態，以平等包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整。

其次，他說，要堅持和平共處，重中之重是有效管控分歧。中美社會制度、發展道路各異，源自雙方不同的歷史文化傳統。不能因為存在分歧就走向對抗，更不能動輒揮舞制裁大棒，搞強權霸權和零和博弈。關鍵是要有求同存異的遠見和定力，不讓分歧和差異主導或乾擾兩國關係。

第三，要堅持合作共贏，王毅表示，壓艙之石是推進互利合作。雙方要繼續充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的各項機制，盡快把溝通的橋樑搭起來，把合作的道路鋪起來，排除兩國交往面臨的各種障礙，穿透虛假信息製造的各種「繭房」，不斷拉緊兩國人民之間的紐帶，為中美關係健康發展提供更多正能量。期待兩國各界有識之士抖擻生龍活虎的精神，鼓舞龍騰虎躍的氣勢，推動中美關係沿著正確方向一路向前。