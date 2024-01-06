槓美菲聯合巡航 陸連續南海軍演

二○二四新年初始，南海延續緊張局勢。為回應美菲三日至四日在南海舉行第二次聯合海空巡航，解放軍南部戰區三至四日組織海空兵力在南海海域進行例行巡航，昨天（五日）南部戰區再發布在南海海域組織例行海空聯合演訓。美菲聯軍與解放軍同步在南海軍演，南海局勢升級。

解放軍南部戰區官方微博消息，「一月五日，南部戰區位南海海域組織例行海空聯合演訓」。

值得注意的是，南部戰區五日稍早也在微博發布貼文表示，「新年伊始，在南海某軍港，多型艦艇蓄勢待發，數百名官兵整齊列陣。從艦艇一線到後裝保障，南部戰區海軍某基地各部隊掀起實戰化練兵熱潮」，警示意味濃厚。

此前的一月三日至四日，南部戰區組織海空兵力位南海海域已進行一次例行巡航。當時南部戰區稱，戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中。

共軍南部戰區連續幾日的海空巡航與演習，應是回應美菲三日至四日在南海舉行的海空聯合巡航行動。據報導，美軍此次出動卡爾文森航空母艦、巡洋艦、驅逐艦和多架戰機參與，和菲律賓軍方的聯合巡邏、通行、海上攻擊等演習。

這是美菲在不到兩個月內舉行的第二次聯合巡航，上一次是在去年十一月下旬，行動持續了三天。而菲律賓當時接著又與澳洲進行首次聯合海空巡航。

大陸國防大學教授王強在其微博解讀表示，一月三日至四日解放軍的演習就是針鋒相對，解放軍講例行巡航，意思是「南海是我們家的」，講「攪局南海、製造熱點」重點在點名作戰對象，前者講的是美國，後者是菲律賓，要打就一塊打。所謂的戰區部隊，指的是陸海空、火箭軍、戰略支援部隊等，不限於通稿講到的海空兵力。