槓美菲聯合巡航 陸連續南海軍演
二○二四新年初始，南海延續緊張局勢。為回應美菲三日至四日在南海舉行第二次聯合海空巡航，解放軍南部戰區三至四日組織海空兵力在南海海域進行例行巡航，昨天（五日）南部戰區再發布在南海海域組織例行海空聯合演訓。美菲聯軍與解放軍同步在南海軍演，南海局勢升級。
解放軍南部戰區官方微博消息，「一月五日，南部戰區位南海海域組織例行海空聯合演訓」。
值得注意的是，南部戰區五日稍早也在微博發布貼文表示，「新年伊始，在南海某軍港，多型艦艇蓄勢待發，數百名官兵整齊列陣。從艦艇一線到後裝保障，南部戰區海軍某基地各部隊掀起實戰化練兵熱潮」，警示意味濃厚。
此前的一月三日至四日，南部戰區組織海空兵力位南海海域已進行一次例行巡航。當時南部戰區稱，戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中。
共軍南部戰區連續幾日的海空巡航與演習，應是回應美菲三日至四日在南海舉行的海空聯合巡航行動。據報導，美軍此次出動卡爾文森航空母艦、巡洋艦、驅逐艦和多架戰機參與，和菲律賓軍方的聯合巡邏、通行、海上攻擊等演習。
這是美菲在不到兩個月內舉行的第二次聯合巡航，上一次是在去年十一月下旬，行動持續了三天。而菲律賓當時接著又與澳洲進行首次聯合海空巡航。
大陸國防大學教授王強在其微博解讀表示，一月三日至四日解放軍的演習就是針鋒相對，解放軍講例行巡航，意思是「南海是我們家的」，講「攪局南海、製造熱點」重點在點名作戰對象，前者講的是美國，後者是菲律賓，要打就一塊打。所謂的戰區部隊，指的是陸海空、火箭軍、戰略支援部隊等，不限於通稿講到的海空兵力。
他說，南部戰區幾乎在同一時間在自媒體發了一張火箭軍東風系列彈道導彈的圖片，並配文說：「日日行，不怕千萬里；常常做，不怕千萬事」，這個意思是與美軍直接過招，也在解放軍的作戰計畫當中。騰訊新聞引述另一名大陸軍事專家稱，「東風系列的反艦飛彈，不是給菲律賓的小船準備的」。
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