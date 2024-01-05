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主政雄安新區三年 張國華可望升任河北政協主席
中共領導人習近平上任後力推建設河北「雄安新區」，在本月即將召開的河北省「兩會」前夕，主政雄安新區三年的河北省委常委、雄安新區黨工委書記、管委會主任張國華履新，近日新增了河北省政協黨組書記職務，可望升任河北省政協主席，晉升正部級領導。
根據「河北日報」消息，1月3日至4日，全國政協副主席、民進中央常務副主席朱永新率調查組在雄安新區開展「雄安新區高品質教育體系建設」專題調查並召開座談會。全國政協常委、教科衛體委員會主任陳寶生，省政協黨組書記，省委常委，雄安新區黨工委書記、管委會主任張國華參加。
上述通報顯示，張國華已任河北省政協黨組書記。他同時是中共二十屆中央候補委員。
此前，河北省政協黨組書記、主席廉毅敏，已於去年12月出任浙江省政協黨組書記。
財新網指出，這意味著在河北省「兩會」召開前，省政協一把手調整到位。屆時，張國華可望升任河北省政協主席，晉升為正部級領導。
公開資料顯示，現年59歲的張國華是江蘇蘇州人。他曾在江蘇工作多年，擔任蘇州市政府副秘書長，崑山市長、崑山經濟技術開發區管委會主任，崑山市委書記、崑山經濟技術開發區黨工委書記，南通市長，徐州市委書記等職。
2018年1月，張國華跨省履新，任雲南省政府黨組成員、副省長，2020年4月，他任雲南省委常委、統戰部部長，省政協黨組副書記。
2020年12月，張國華再次跨省調職，擔任河北省委常委，省政府黨組成員，雄安新區黨工委書記、管委會主任。2021年2月，他又當選為河北省副省長。2023年1月後，他不再擔任河北省政府黨組成員、副省長。至今，他已主政建設雄安新區三年的時間。
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