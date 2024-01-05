央視反腐大片 國足前教頭李鐵鏡頭前懺悔：非常後悔

在中共中央下周舉行二十屆中央紀委三次全會，推進新的一年反腐工作之前，央視將於6日至9日播映年度反腐大片「持續發力縱深推進」，共含12個反腐案例。其中包含人行副行長范一飛，以及大陸足壇反腐風暴的要角，都將現身鏡頭前懺悔。國足前教頭「李鐵對著鏡頭說非常後悔」，更登上微博熱搜榜首

央視5日表示，由中央紀委國家監委宣傳部與央視聯製的年度反腐大片，將於1月6日至9日在央視頻道播出。專題共四集，選取了紀檢監察機關查處的12個典型案例。

從央視刊出的預告片可見，大陸足壇腐敗案的涉案要角，包含大陸國家體育總局前副局長、中國足球協會前黨委書記杜兆才，中國足球協會前主席陳戌源，以及中國國家男子足球隊前總教練李鐵等都將現身說法。

在預告片裡，杜兆才說，「在俱樂部老闆的利益的圍獵當中，有些隨波逐流了」；陳戌源說，「我想深深向全國球迷，真的要謝罪」；李鐵則說「我是非常後悔的」，更奉勸「還是要踏實，也要走正路」。而「李鐵對著鏡頭說非常後悔」更登上微博熱搜榜首。

自2022年11月李鐵被帶走調查後，大陸足壇陷入體育史上罕見的反腐風暴，足球領域爆出大規模賭球、行賄、操縱比賽等違法犯罪行為的事件，導致足球的管理層，包含中國足協、中超公司的官員幾乎全軍覆沒，許多領導層、球員與教練遭逮。

另外一位為人所知的人物，是被指控「靠金融吃金融」，在中共20大後首位落馬的副部級官員，人行前副行長范一飛。他對著鏡頭懺悔說，自己「又想當官又想發財，這是我很典型的一面，大錯而特錯」。

2022年11月，范一飛因涉嫌嚴重違法違紀，於任內被帶走調查，成為中共20後首位落馬的副部級官員。2023年6月，范被指嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，遭開除黨籍和公職，並由最高人民檢察院作出逮捕決定。

根據中共中央紀委國家監委通報，范一飛「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，且在中共十八大後不收斂、不收手。