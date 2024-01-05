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港媒：港府預期駐美經貿辦特權地位將被取消

中央社／ 香港5日電

香港實施國安法後，美國對香港實施了一些制裁措施，據報導，港府預期，美方可能會進一步取消香港駐美經濟貿易辦事處的特權和豁免。

明報今天刊文指出，港府對駐美經貿辦可能面對的遭遇已作最壞打算，預期在當前環境之下，這些機構「凶多吉少」，但認為即使如此，對港影響有限。

據指出，港府所以作出這種悲觀預測，一是壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法的案件正在審理，這起案件備受西方媒體關注，歐美國會議員、美國外交高官接連開腔支持黎智英，更要求制裁北京及香港官員。

文章引述親政府的建制派人士說，除了黎智英案，基本法第23條也立法在即，加上美國年底舉行總統大選，三件大事「撞在一起」，形成「完美風暴」，估計今年香港將會因此甚為動盪。

文章透露，港府為此已作最壞打算，預期駐美3個經貿辦「凶多吉少」。

美國眾議院外交事務委員會去年底修訂並通過了「香港經濟貿易辦事處（HKETO）認證法」，要求美國總統在香港不再享有高度自治權的情況下，取消對香港經貿辦特定的特權和豁免，相關法案正等待參眾兩院付諸表決。

文章引述建制派人士說，美國國會極可能在年中通過認證法。

港府在美國設有3個經貿辦，分別位於華盛頓、紐約和舊金山，它們都享有部分外交特權和豁免。

香港 美國 國安法

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