緬甸邊境武裝衝突 炮彈落入雲南？陸外交部表強烈不滿促停火

北京周四（1月4日）表示對緬甸邊境的武裝衝突導致中國公民受傷「強烈不滿」，並表示將採取「一切必要措施」來保護本國公民。此前有報導稱，本周三（1月3日）一枚炮彈在邊境附近爆炸，炮彈進入雲南造成人員受傷。

自去年十月以來，緬甸北部撣邦一直戰火不斷，民族武裝與政府軍之間發生軍事衝突。多家中國媒體周三報導，一枚來自緬甸的炮彈越過邊境落在中國雲南省，爆炸造成多人受傷。網易報導，雲南鎮康官方確認有炮彈落入我國境內，造成人員受傷，目前傷者已送醫治療。大皖新聞報導，鎮康縣人民醫院的一位工作人員周三表示，當天下午兩點多鐘，有5名因炮彈受傷的民眾被送到該醫院接受治療。

在周四的例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌做出回應，指出中方對武裝衝突造成中方人員受傷表示強烈不滿，已向有關方面提出嚴正交涉：「中方再次要求緬北衝突各方立即停火止戰，採取切實措施，避免再次發生危害中緬邊境安寧，和中方民眾安全的惡性事件。不過他並未具體說明人員受傷的人數等細節。

去年11月末，中緬官員曾見面討論邊境穩定之際，一隊從中國向緬甸運送貨物的卡車在武裝分子的襲擊中起火燃燒。幾天之後，中國軍方宣布在中緬邊界進行軍事演習。

（法新社等）

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