外媒稱五月天遭施壓引發關注 陸委會：尚不清楚

外媒上周引述匿名台灣安全官員與文件指稱，北京施壓台灣樂團五月天表態支持「一個中國」，由於台灣總統大選將至，時間點敏感引發關注，陸委會第一時間回應媒體查詢表示「查證中」。消息披露一周後，陸委會副主委兼發言人詹志宏4日表示，「目前還不是很瞭解具體內容」，詹也沒有透露更多查證的細節。

路透28日刊出北京施壓五月天的報導，陸委會當晚指出，有關媒體報導相關情事正查證中，「倘確有其事，中共介選目的昭然若揭」。大陸國台辦當時則回應，相關報導是徹頭徹尾的假消息，

陸委會4日下午召開例行記者會，面對外界關切「五月天案」的查證進展，詹志宏表示，當時因不知道詳細情形，因此第一時間才回應媒體正在查證中。而目前「我們還不清楚具體個案內容」。