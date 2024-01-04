中共昨開全國宣傳部長會議 蔡奇：唱響中國經濟光明論

據新華社昨深夜報導，中共全國宣傳部長會議昨3日在北京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並致詞。蔡奇強調，要不斷把習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹引向深入。要圍繞增強信心、凝聚共識建構主流輿論新態勢，持續加強正面宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論。

他強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入學習貫徹「習近平文化思想」，緊緊圍繞推進中國式現代化這個最大的政治，牢牢把握新時代新的文化使命，聚焦聚力用黨的創新理論武裝全黨、教育人民的首要政治任務，發展壯大主流價值、主流輿論、主流文化，為全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強思想保證、強大精神力量、有利文化條件。

蔡奇指出，黨的二十大以來，習近平總書記對做好新時代新征程宣傳思想文化工作作出一系列新的重要論述，進一步回答了宣傳思想文化工作一系列方向性、根本性、戰略性重大問題，為做好宣傳思想文化工作指明了方向。黨中央召開全國宣傳思想文化工作會議，會議正式提出「習近平文化思想」，在新征程上高舉起我們黨的文化旗幟。要堅持以習近平文化思想為引領，準確掌握新的情勢與任務，不斷開創宣傳思想文化工作新局面。

蔡奇強調，要鞏固拓展主題教育成果，在真學真懂真信真用、深化內化轉化上持續用力，不斷把習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹引向深入。要圍繞增強信心、凝聚共識建構主流輿論新態勢，持續加強正面宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論。

要廣泛實踐社會主義核心價值觀，推動思想道德和精神文明建設，更能培育時代新風新貌。要加強文化精品創作生產和文化遺產保護傳承，推動文化事業和​​文化產業高品質發展。要深化文明交流互鑑，提升國際傳播效能。要堅持黨的文化領導權，確保黨的宣傳思想文化工作始終沿著正確方向前進。

報導稱，中共中央政治局委員、中宣部長李書磊主持會議並作工作佈置，強調要深入學習實踐「習近平文化思想」，推動理論武裝工作走深走實，提高輿論引導能力，深化社會主義核心價值觀建設，繁榮文化創作生產，加強文化遺產保護傳承，加速建構中國特色哲學社會科學，全面增強國際傳播效能，有效防範化解意識形態風險，建構高水準文化人才團隊。

他表示，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，以高度政治自覺、飽滿精神狀態、頑強鬥爭意志、科學思路方法做好工作，努力推動宣傳思想文化工作展現新氣象新作為。