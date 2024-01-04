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政策殺遍遊戲股 陸中宣部局長傳免職
大陸官方近期曾推出一項政策，要求遊戲廠商不得設定每日登入、連續儲值等誘導性獎勵，所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，消息一出導致遊戲商股價大跌。最新消息是，中共中宣部出版局局長馮士新傳出已於上周被免職，原因與這次事件有關。
路透二日引述五位消息人士指，馮士新已於上周被免職，這與大陸國家新聞出版署上個月推出的「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」有關。這一消息觸發騰訊和網易等大陸遊戲股股價暴跌，僅此兩家單日市值就曾蒸發港幣五千億元。
當時，大陸國家新聞出版署負責人指出，徵求意見稿立足於保障和促進網路遊戲行業繁榮健康發展，對於各方就徵求意見稿第十七條、第十八條及其他一些內容提出的關切和意見，官方將認真研究，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。
不過，路透此次提到，負責處理中宣部、國家新聞出版署媒體事務的大陸國務院新聞辦公室，並未立即回應。
馮士新除擔任中共中宣部出版局長，也兼任大陸全國古籍整理出版規劃領導小組辦公室主任，手握遊戲、出版、網路文學、古籍保護等政策監管權力。他在擔任出版局副局長時，曾公開強調網路遊戲政策是要「堅決抓好防沉迷工作」。
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