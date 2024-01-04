共軍軍機生產 「超額完成」

中共去年軍用飛機產量「超額完成」，專家解讀，共軍正加快用新飛機替換老舊飛機的步伐，中共航空工業已經達到新的水平，使共軍能夠擁有更先進的工具來應對潛在的國防緊急情況。

據大陸央企中國航空工業集團官微消息，去年十二月廿七日，航空工業黨組副書記、總經理郝照平分別向航空工業成飛、西飛、瀋飛及導彈院四家單位致賀信，高度肯定四家單位「提速數位化轉型，超額完成全年批生產交付任務」。

中國航空工業集團是共軍各型軍機的生產方，旗下有分別在瀋陽、成都、西安、哈爾濱等地的子公司。美國國防部去年的中共軍力報告顯示，共軍有二四○○架作戰飛機。

中共官媒環球時報引述大陸空軍專家傅前哨分析指出，共軍正在加快用新飛機替換老舊飛機的步伐，此前已有消息表示，共軍舊式的殲七戰鬥機會於二○二三年完全退役，取而代之的是殲十C和殲十六等四點五代戰機，以及殲廿等第五代戰機。

傅前哨說，產能增加可能歸功於新技術，如「脈衝裝配線」的應用，不僅速度更快且可以保證更好的品質。他強調，中共的航空工業已經達到了新的水平，使共軍能擁有更先進的工具應對潛在的國防緊急情況。

不願具名的軍事專家表示，殲廿、運廿、殲十五等飛機即使與國際頂級飛機相比也算先進，因此共軍航空武器裝備不僅有數量，而且有質量。在美國聯合盟友對北京形成軍事包圍圈的背景下，中共需要一支強大的軍隊來維護國家主權、領土完整和發展利益。