陸第三航艦福建艦 電磁彈射軌道曝光

共軍第三艘航艦福建艦下水已經一年半，何時能夠成軍，一直備受關注。最新曝光畫面顯示，福建艦甲板建有三條電磁彈射軌道，目前正進入繫泊試驗階段，意味距離下一階段「海試」已不遠。

大陸官媒央視新聞聯播二日晚間一則中共總書記習近平新年談話在共軍全軍引起反響的新聞，最後的畫面帶到了福建艦，並由共軍海軍上校尹洪新介紹福建艦正「按計畫穩步推進繫泊試驗」，畫面顯示航艦甲板上清晰可見三條電磁彈射軌道，與去年春節時甲板滿布施工工棚的情況已大不相同。

不同於已服役的航艦遼寧艦與山東艦，舷號為「18」的福建艦是中共完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量八萬餘噸。福建艦下水儀式舉行時，大陸新任防長董軍是以海軍司令員身分出席。

電磁彈射系統利用電磁力將艦載機加速到起飛速度，比起傳統的蒸汽彈射系統，電磁彈射系統具有更高的效率、更低的維護成本、更大的彈射力、更好的適應性等優勢，可彈射更重、更多樣的艦載機，提高航艦作戰能力和效率。中國大陸也是繼美國之後，全球第二個掌握電磁彈射技術的國家。

這次福建艦曝光引起注目，北青政知新媒體援引大陸軍事專家宋忠平分析指，航艦建造流程分為立項、開工、下水、舾裝、繫泊、海試。其中繫泊即是「精裝和測試」；而相較前兩艘航艦，這次福建艦則沒有舾裝階段，可能已經簡化或者跳過。可以看出，繫泊試驗已經距離航艦出海測試、入列服役不遠。

專家預估，福建艦的海試將在二○二四年開始，歷時一年左右。若一切順利，福建艦可望於二○二五年正式服役，將大幅提升中共海軍的綜合實力和遠洋作戰能力。

福建艦的命名早前就曾引起關注，原先外界預期可能稱為江蘇艦，但最後揭曉時則以福建為名。中國人民大學清史研究所教授楊東梁曾在官方刊物撰文解讀指，明末清初鄭成功進軍台灣以及施琅征台，「兩岸統一兩次吹起進軍號角的出發點」都是在福建。