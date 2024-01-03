陸官方提「晉江經驗」 再度強調推進民營經濟發展

大陸國家發改委2日在福建晉江召開「創新發展『晉江經驗』 促進民營經濟高質量發展」會議，會議稱要從加快推進民營經濟促進法立法進程等六方面採取，更多務實舉措，努力讓民營企業有感有得。

據人民網，六方面工作分別是：加快推進民營經濟促進法立法進程，為民營經濟發展提供法治保障；健全完善多層次常態化溝通交流機制，努力傾聽民企真實聲音；加強民營經濟發展形勢綜合分析，不斷健全民營經濟形勢監測指標體系；完善面向民企的信息發布平台，加強項目推介，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程項目和補短板項目建設；大力總結推廣典型做法和優秀案例，加強互學互鑑；建立完善工作機制，形成服務民營經濟發展的強大合力。

晉江位於福建泉州，當地97%以上企業是民營企業，是一個縣級市，以福建省1/200的土地面積創造全省近1/16的GDP。大陸中央經濟工作會議明確2024年要深化重點領域改革，其中很重要的一項工作是：促進民營企業發展壯大，在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面落實一批舉措。

國家發改委主任鄭柵潔指出，支持民營經濟發展是中共黨中央的一貫方針。中共總書記總書記習近平在福建工作期間，總結提出以「六個始終堅持」和「正確處理好五大關系」為主要內涵的「晉江經驗」，這一重要經驗是社會主義市場經濟條件下民營經濟推動地方發展的大膽探索和成功實踐，是對中國民營經濟孕育成長和發展壯大歷史進程的深刻總結，是新征程上推動民營經濟高質量發展的重要行動指南。

鄭柵潔強調，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，民營經濟作為推動中國式現代化的生力軍，發展趨勢長期向好，前景廣闊、機遇無限。新時代新征程，必須不斷創新發展「晉江經驗」，把握好其中的精髓要義，使之與時俱進、長盛不衰。要不斷創新和發展「晉江經驗」，固根本、穩預期，下大力氣築牢法治保障，勇擔當、善作為，下大力氣優化發展環境，破壁壘、助成長，下大力氣解決突出問題，強信心、利長遠，下大力氣營造良好氛圍，促進民營經濟高質量發展。