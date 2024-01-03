調查顯示 香港學生因心理問題需轉介者增多

香港學生健康服務問卷揭示，香港學生計劃輕生者比率已達2.8%。香港衛生署說，香港學生因心理及行為問題需轉介者增多。

香港衛生署公布上學年學生健康服務的主要檢查結果，上學年分別有23.3萬名小學生及9.7萬名中學接受周年健康檢查，其中因心理及行為問題而需轉介到健康評估中心、專科診所或其他機構的學生比率，由2018至19學年的1.1%上升至2022/23學年的1.8%。

香港學生健康服務中心則說，上學年收集到訪學生的自我評估問卷顯示，過往12個月內有計劃輕生的學生比率達2.8%，有1.3%學生表示曾試圖輕生；其中中學生比率較高，計劃輕生的比率達3.7%，曾試圖輕生比率為1.6%。

香港衛生署稱，學生健康服務中心及健康評估中心的醫護人員，包括醫生、護士、臨床心理學家等已加強留意學生的情緒及心理健康需要，並提供個別輔導及建議。

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝說，香港學童的精神健康較復常前差，相信原因是學期重開後，學生要面對追課程等壓力，而學童的社會網路未建立好，有困難時不懂得尋求幫助或自行適應。

葉兆輝認為，老師要理解及認識學生需要，就課程作調整，令學生有足夠配套，建立基本面對困難懂得求助的能力，相信疫後學童的精神健康情況屬可控。

香港學生的周年健康檢查還顯示，香港學生視力近年有所下降，上學年需要配戴矯視工具的小一學生比率達15%，中小學生的超重檢測率亦持續高企。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線