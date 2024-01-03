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270：237 中國科學院擊敗哈佛大學 首居世界第一

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中科院轄下有百餘個研究機構，圖為所屬「國家空間科學中心」所在的懷柔園區。 取自中科院官網
中科院轄下有百餘個研究機構，圖為所屬「國家空間科學中心」所在的懷柔園區。 取自中科院官網

優秀研究人員聚集的研究機構在哪？日經中文網報導，英國調查公司Clarivate（科睿唯安）的調查結果顯示，中國科學院超過美國哈佛大學，首次排到第一名。而中國在經濟發展和對科學技術的投資推動下，在各國和地區所佔的份額方面也擴大到了近2成。

報導稱， Clarivate根據論文被引用次數，調查質量高的研究成果。因為越是出色的成果，越是受到其他研究人員關注，越是作為先行研究被其他論文引用。Clarivate將過去10年多次執筆排名前1％的論文的研究人員定義為「高被引學者（HCR）」，從2014年開始公佈。

在11月中旬公佈的2023年版名單，是從全球67個國家和地區的研究機構選出了6849人。面向化學及物理學等20個領域，但不包括一直統計到上一年的數學領域。

在研究機構中，中國科學院的高被引學者人數有270人，超過了之前一直排名第一的美國哈佛大學，哈佛大學2023年的這一人數是237人。中國清華大學有78人也進入前十。而日本排在最前邊的是東京大學的11人，為第114名。

報導說，中國科學院是中國政府直轄的科學技術機構，旗下有100多個研究機構。有大約6萬名研究人員，其中約3萬人是教授或副教授。而東京大學的教職人數約為8000人，其中教授或副教授約為2000人。得到政府支持，中國科學院在上海市及北京市等地設立大型放射線設施等，研究環境也很完善。

熟悉中國科學技術的公益財團法人「Life Science Foundation of Japan」理事長林幸秀表示：「考慮到中國科學院的規模之大，排在第1位並不令人驚訝」。清華大學也呈現出增加趨勢，鑒於這一點，他認為此次的結果反映了中國總體科學技術實力的提高。

報導說，中國一直在採取措施確保研究人才。1997年中國科學院啟動了邀請在海外開展研究的研究人員回國的「百人計劃」。2008年實施了規模更大的計劃。這樣的政策起到效果，研究的量變產生了質變。

但若從不同國家和地區去看「高被引學者」的人數，中國大陸目前為1275人，僅次於美國的2669人，排在第2位。不過，2023年中國在總人數中所佔的比例也達到17.9％，相較於5年前（2018年）的7.9％出現增加。

報導稱，雖然中國的勢頭越來越強勁，但也存在一些課題。在Clarivate授予諾貝爾獎級別研究人員的「Clarivate引文桂冠獎」方面，2023年沒有中國研究人員獲獎。

林幸秀指出：「中國具有獨創性的研究較少」。由於美國和中國在政治上存在對立，科學研究領域的斷裂也令人擔憂。他認為，中國要培養出類拔萃的研究人員，需要向歐美學習並與其展開合作。

中國科學院擁有的高被引用學者人數，首次超過美國哈佛大學，居全球第一。 圖截自中科院官網簡介影片
中國科學院擁有的高被引用學者人數，首次超過美國哈佛大學，居全球第一。 圖截自中科院官網簡介影片

哈佛大學 美國 東京大學

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